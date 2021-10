Ez 87 hajót jelent: 49-et déli, 38-at pedig északi irányból. A szállított áruk szerinti bontásból kiderül, hogy aznap 26 jármű szállított úgynevezett ömlesztett árut, 18 olajat, 10 gázt, 18 volt konténerszállító, a fennmaradó 15 pedig egyéb, be nem sorolt jármű - olvasható a portálon.

Ez mindenképpen nagy hír, ugyanis lökést adhat a csatorna bővítési terveinek, amelynek a végén átlagosan napi 97 hajót tudnak majd kezelni. Ehhez azonban el kell még költeniük mintegy 10 milliárd dollárt.

Ha viszont ez sikerül, akkor a csatorna éves bevétele elérheti a 13 milliárd dollárt is. Hogy ez mekkora összeg azt jól mutatja, hogy tavaly 5,6, idén eddig pedig 3,8 dollárt termeltek. A világ egyik legforgalmasabb vízi útján zajlik a világkereskedelem 12 százaléka.

Hogy ennek elakadása mit jelent azt pontosan megmutatta az Ever Given konténerhajó elakadása, amely kihatott a globális ellátási láncokra is.