Hsinczu városában van Tajvan első tőzsdére jutott mikroelektronikai cégének, az United Microelectronics Corporatin-nak (UMC) a székhelye. A tajvani vállalatnak, mely elsősorban integrátl áramköri lapkáiról és félvezetőöntésről ismert az iparban – és e tekintetben a világ legértékesebb félvezetőgyártójának számító TMSC mögött áll – világszerte 12 üzemben termel. Köztük van 2016 óta a kínai Xiamenben működő gyáruk is. Az UMC alkalmazotti létszám megközelíti a 20 ezret, a cég 2020-as nettó nyeresége a 21 milliárd tajvani dollárt (ami mai árfolyamon számoltan több mint 315 milliárd forint).

Mindezt csak azért érdemes előzetesen tisztán látni, mert az UMC alapítója, bizonyos Robert Tsao - aki néhány éve visszavonult ugyan az aktív irányítástól, de továbbra is nagy hatással van az UMC-re - bejelentette, hogy 3,3 millió tajvani "polgári harcos" felfegyverzését fizeti. A tajvani iparmágnás 1 milliárd tajvani dollárt ad arra, hogy növelje a szigetország a kínai invázió elleni védekezési szintet.

A 75 éves Tsao, akit az erről szóló cikkhez a Guardian golyóálló mellényben le is fotózott, azt közölte, hogy az összeget a védelmi erők képzésére szánja, arra, hogy lövészeket képezzenek a polgárvédelmi alakulatoknál - ezért a pénzt az e feladatra létesített Kuma Akadémia kapja majd meg.

„Ha sikeresen ellen tudunk állni Kína ambícióinak, nemcsak meg tudjuk védeni hazánkat, hanem nagyban hozzájárulunk a világ helyzetéhez és a civilizáció fejlődéséhez” – mondta Tsao a Guardiannek.

Az üzletember lépése odahaza is nagy figyelmet keltett, mivel Tsao korábban aktívan támogatta Tajvan és Kína egyesülését, és – tiltakozva az UMC elleni kormányzati akciók ellen – a tajvani állampolgárságáról is lemondott. Később azonban meggondolta magát, és most, hogy visszakapta az állampolgárságát, lemondott a szingapúri állampolgárságáról, mert azt tervezi, hogy Tajvanon hal meg, de előtte kiáll az országa mellett.

Visszatértem Tajvanra, és itt fogok meghalni. De nem fogom végignézni, hogy a Kínai Kommunista Párt Tajvant egy másik Hongkonggá változtassa!

– mondta a Bloombergnek.