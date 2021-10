A Kínával fennálló katonai feszültségek több mint 40 év alatt most a legsúlyosabbak - mondta Tajvan védelmi minisztere szerdán, néhány nappal azután, hogy kínai katonai repülőgépek többször is berepültek Tajvan légvédelmi zónájába. A helyi kormány tájékoztatása szerint négy nap alatt közel 150 kínai légierő repülőgép lépett be az övezetbe, ami része annak a mintának, amelyet Tajpej Peking folyamatos zaklatásának nevez a sziget ellen.

Csiu Kuo-csiang védelmi miniszter azt mondta erről a parlamentben, hogy fennáll a veszélye, hogy véletlen meglőnek egy repülőgépet, ha az belép a légtérbe. Ez különösen veszélyes lenne a két ország viszonyában az érzékeny Tajvani-szorosnál.

Csiu a parlamenti bizottság előtt tett beszámolójában szorgalmazta a saját gyártású fegyverekre, többek között rakétákra és hadihajókra szánt 240 milliárd tajvani dollár (8,6 milliárd dollár) különleges katonai kiadás felgyorsítását.

Kína szerint Tajvant szükség esetén erőszakkal kell elfoglalni. Tajvan azt állítja, hogy független ország, és meg fogja védeni szabadságát és demokráciáját, és Kínát okolja a feszültségekért. Chiu szerint Kína már most is képes arra, hogy lerohanja Tajvant, és 2025-re képes lesz egy "teljes körű" inváziót végrehajtani - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok, Tajvan fő katonai beszállítója, megerősítette "sziklaszilárd" elkötelezettségét Tajvan mellett, és szintén bírálta Kínát. Peking a feszültségek fokozásáért Washington politikáját okolja, amely fegyvereladásokkal támogatja Tajvant, és hadihajókat küld át a Tajvani-szoroson.

Tajvan különleges katonai kiadásai a következő öt évben főként haditengerészeti fegyverekre irányulnak, beleértve a hajó elleni fegyverek, például szárazföldi rakétarendszerek beszerzését.