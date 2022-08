Bár a kínaiak által vitatott függetlenségű Tajvannak rövidtávon nincs oka közvetlen katonai támadástól tartani, Nancy Pelosi amerikai demokrata politikus augusztus elején tett látogatása igencsak kiélezte a két ország közötti konfliktust.

A szigetország körül az USA és Kína is hadihajókat vonultatott föl, majd utóbbi fél az oroszokéhoz hasonló elrettentő hadgyakorlatokat rendelt el a környéken, és gazdasági szankciókkal is megcélozta Tajvant. Mindennek ellenére az ország úgy néz ki nem tervezi visszafogni magát.

Csütörtökön 800 darab Revolver 860 típusú rövid-hatótávolságú bombázó drónt küldött a megszállás alatt álló Ukrajnába, amik kifejezetten jól használhatóak a ukrán erők által közkedvelté vált gerilla-hadviselésben.

Kép: Ukrinform

A tajvani drónok egyszerre 8 darab 60 miliméteres robbanófejet és egyéb muníciókat is tud szállítani, valamint teljesen feltöltött állapotban 20 kilométert tudnak megtenni 40 percen belül, ez pedig különösen jól használható orosz járművek likvidáláshoz - írta meg az Ukrinform.

Drónhatalom

A Revolver már a sokadik dróntípus, amely ukrán használatba kerülhet, legutóbb Norvégia és az Egyesült Királyság ajánlott fel megfigyelésre alkalmas, NATO kompatibilis Black Hornet mikrodrónokat 9,3 millió dollár (közel 4 milliárd forint) értékben Ukrajnának.

A legközkedveltebb dróntípus azonban továbbra is a török Bayraktar TB2-es, ami már a megszállás megkezdése előtt is bizonyított egy szakadár területen létesített orosz löveg megsemmisítésével. A drónok biztosításáért Recep Tayyip Erdogan török elnök komoly kritikákat kapott a Kremltől, de ő sem állt le a drónok eladásával, sőt, azok előállítására alkalmas gyárat is ígért az ukránoknak.