"Az Afganisztáni Iszlám Emirátus szorosan figyelemmel kíséri az ukrajnai helyzetet, és aggodalmát fejezi ki a civil áldozatok miatt. Az emirátus mindkét felet önmérsékletre szólítja fel. Minden félnek tartózkodnia kell az olyan álláspontok kialakításától, amelyek fokozhatják az erőszakot" - írja az ukrán invázióról kiadott diplomáciai közleményében a népirtással, embertelenséggel vádolt tálib vezetés.

"Az Afganisztáni Iszlám Emirátus a semlegességre törekvő külpolitikájával összhangban felszólítja a konfliktus mindkét felét, hogy párbeszéddel és békés eszközökkel oldják meg a válságot - írják, megjegyezve, hogy az a konfliktusban részt vevő feleknek figyelniük kellene az Ukrajnában élő afgán diákok és menekültek életének védelmére.

Islamic Emirate of Afghanistan Statement concerning the crisis in #Ukraine pic.twitter.com/8vH8mptcFY