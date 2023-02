Oroszországnak sikerült fenntartania a világpiacokra irányuló olajforgalmat, dacolva azokkal a megalapozott félelmekkel, hogy a múlt hónapban bevezetett szankciók az export visszaeséséhez vezetnek. Egy kis iroda Mumbai egyik külvárosában segít megmagyarázni, hogyan áramlik tovább az orosz nyersolaj – írja a Wall Street Journal.

A cím egy indiai hajózási vállalatnak ad otthont, amely 2022-ig egyetlen hajót sem kezelt. Az ukrajnai orosz katonai inváziót követően két tucat tankhajó került az irányítása alá, és az újonnan kialakított kereskedelmi útvonalakon a Földközi-tenger, Törökország és India felé szállítja az orosz nyersolajat – derül ki a hajótulajdonosi és nyomonkövetési adatokból.

A Gatik Ship Management egyike a legaktívabb feltörekvő vállalatoknak, amelyek az Oroszországgal már nem üzletelő nyugati tulajdonú hajók helyettesítésére öregedő olajszállító tartályhajókat vásároltak fel. A hajózási vezetők, valamint a hajók nyomon követési, tulajdonosi és biztosítási adatai szerint ez a párhuzamos flotta segít Moszkvának abban, hogy a nyersolajat eljuttassa az ázsiai vevőkhöz. A Gatik irodájában telefonon elérhető személy megerősítette, hogy a cég körülbelül 25 tankert kezel.

– mondta Lars Barstad, a tartályhajó-tulajdonos Frontline Ltd. vezérigazgatója.

Az Európai Unió olajembargója és az Egyesült Államok vezette árkorlátozás felforgatta azt, hogy Oroszország hogyan juttathatja el az olaját a piacra. Január elején hatalmasat zuhant az orosz kőolaj ára: egy hordót 37,8 dollárért lehetett venni, miközben a Brent olajért 80 dollárt kértek. Mindez jókora bevétel kiesést okoz Moszkvának. Az árkorlátozás megtiltja a nyugati szállítmányozóknak és biztosítóknak, hogy olyan orosz nyersolajjal kereskedjenek, amelyet hordónként 60 dollár felett forgalmaznak. Sok tankertulajdonos úgy döntött, hogy teljesen távol marad az orosz piactól. Az orosz olajat most főként ázsiai vevőknek adják el, ami Európához képest sokkal hosszabb utakat igényel.

Az orosz olajexport rugalmassága azt jelzi, hogy az árplafon a szándéknak megfelelően működik, megakadályozza az európai embargóból eredő olajár-emelkedést, ugyanakkor megnehezíti Moszkva számára, hogy a legjobb árat érje el az exportból. „Semmi sem utal arra, hogy hiány lenne az olajszállításhoz szükséges hajókból” – mondta David Wech, a Vortexa vezető közgazdásza, bár szerinte a későbbiekben problémák merülhetnek fel.

A Brent globális referenciaolajjal 87 dollár körül kereskednek hordónként, nem sokkal a szankciók december 5-i életbe lépésekor mért szint felett. Oroszország olajipara, amely a gazdaságának éltető eleme, továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe. Ezek közül a legfontosabb az a nagy árengedmény, amelyet a nyersolajra kínál, hogy vevőket találjon. A szankciók újabb köre a jövő hónapban a finomított üzemanyagok, például a gázolaj létfontosságú exportját fogja sújtani.

Oroszország a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint ebben a hónapban 158 millió hordó nyersolajat fog exportálni a tengeren. Ez az eddigi öt legjobb hónap egyike lenne, de részben a szankciók decemberi életbe lépése után visszaesett szállítások után. Az orosz hajózási vezetők szerint a tartályhajók rendelkezésre állása nem jelent problémát.

Szintén a nehéz teherhordást végez az orosz állami tulajdonú PAO Sovcomflot hajózási óriás dubaji leányvállalata. Néhány nagy nyugati hajózási cég, köztük Görögország egyik legnagyobbja is szállít orosz nyersolajat, és az árkorlátozás alatt kereskedik az olajjal.

A tartályhajókat biztosító cégek között van a Gatik is. Június óta 25 hajót vett szárnyai alá az Európai Unió hajózási adatbázisa szerint. Átlagéletkoruk 17 év, amikor a tankertulajdonosok általában már fontolóra veszik a hajók selejtezésre küldését. Az uniós adatbázis szerint a Gatik a hajók kezelője, nem pedig tulajdonosa. A 20 tankhajó, amelyek közül sok görög mitológiai alakról kapta a nevét, bejegyzett tulajdonosainak Mumbai címe megegyezik a Gatikéval.

A hajózási ágazatban gyakoriak az olyan vállalati struktúrák, amelyekben az egyes tartályhajók különálló fedőcégek tulajdonában vannak. Január közepén a Gatik 249 méteres Atalanta tartályhajója orosz uráli nyersolajat rakodott fel a balti-tengeri Primorszkban. Innen a St. Kitts és Nevis zászló alatt közlekedő tanker az indiai nyugati partvidéken lévő Vadinar felé hajózott, derül ki a Refinitiv és a MarineTraffic adataiból.

Hat másik Gatik-tankhajó töltött fel orosz nyersolajat december 5. és január 14. között, köztük az egyik kétszer is, a hajózási adatok szerint. A Gatik hajói Oroszország balti-tengeri és fekete-tengeri kikötőiből indultak, ahol a nyersolaj az ársapka alatt kereskedik.

Az Egyesült Államok úgy alakította ki a szankciókat, hogy a nyugati és japán biztosítási cégek, amelyek fedezetet nyújtanak balesetek, például olajszennyezés ellen, vállaljanak kockázatot a tankerhajókra. A Gatik ezt a védelmi és kártérítési biztosítást egy amerikai biztosítóval kötötte meg. A biztosítók az orosz nyersolajat szállító tartályhajók üzemeltetőitől írásos biztosítékot kérnek arra, hogy a szankciók betartása érdekében az ár a felső határ alatt marad.

Más, moszkvai olajat szállító hajók a plafon által meghatározott mechanizmuson kívül teszik ezt. A biztosítási adatok szerint december 5. és január 14. között több mint 75 olyan tartályhajóra rakodtak orosz nyersolajat, amelyek nem rendelkeztek a hajózási biztosításokat uraló nyugati és japán cégek biztosításával.

Az Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kína, India és Oroszország vállalatai által ellenőrzött tartályhajók összesen az orosz nyersolaj több mint 60 százalékát szállították az árplafon hatálybalépése óta, míg 29 százalékát európai ellenőrzésű hajókon, főként Görögországból és Törökországból. Ezzel szemben az orosz kikötőkből induló kazah olajszállítmányok több mint 90 százalékát európai és amerikai szereplők bonyolították le, ami azt mutatja, hogy a nyugati szállítmányozók mennyire kerülik a moszkvai nyersolajat. Az orosz olajat szállító hajók átlagosan hat évvel idősebbek voltak.

Néhány mainstream tankerhajó-üzemeltető kihasználja az árkorlátozást. A legaktívabbak közé tartozik a görög TMS Tankers Ltd., amelyet George Economou hajózási mágnás alapított, és a TMS Group része. A TMS által kezelt tartályhajók 14 alkalommal rakodtak orosz nyersolajat december 5. és január 14. között, a hajózási adatok szerint. A TMS tartályhajói januárban orosz nyersolajat vettek fel a Balti-tengeren és Murmanszkban.

