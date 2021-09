Ingyenes reggeli, igény szerint cukorka, fogselyem vagy ajándék termékek – ez csak néhány az irodai munkáltatók által kínált előnyökből és ösztönzőkből, hogy másfél év után otthonról visszacsábítsák a munkavállalóikat az asztalukhoz – írja a Guardian.

A City of London Corporation a visszatérő munkavállalóinak sörfesztivált rendezett. A Fidelity International befektetési cég közel 2900 munkavállalójának kínál csemegét. A munkahelyre belépők hétfőtől egy hétig ingyenes reggelit, valamint ingyen gyümölcsöt fogyaszthatnak. Candy fogselyem és pattogatott kukorica is van bizonyos napokon.

Október végéig ingyenes reggelit is kínálnak a Slaughter and May ügyvédi iroda által alkalmazott 1300 fő részére, valamint egy újrafelhasználható rozsdamentes vizes palackot is ajándékba. A cég a rugalmas munkamodellt is felkarolta, amelynek keretében a munkavállalók idejük 60 százalékát az irodában, 40 százalékát pedig otthon töltik.

Az egyik legkomolyabb ösztönző a PwC professzionális szolgáltató cégnél van, amelynek 22 000 fős brit munkaereje szeptemberben további 1000 fontot kap, amikor a vállalat hibrid munkamodellre vált. Bár a kifizetés nem függ attól, hogy a személyzet abbahagyja az otthoni munkavégzést, egy belső feljegyzésben azt javasolták, hogy az extra pénzt az ingázási költségek fedezésére fordítsák.

Az ajándékok vagy az összejövetelek egy módja annak, hogy "a munkavállalók úgy érezzék, értékelik őket" miután egy ideig elszigetelten dolgozik, mondta a munkahelyi pszichológus Lee Chambers.

"Természetesen vannak, akik nagyon izgatottak, néhányan egy kicsit tétováznak, de nem kétséges, hogy ha tudják, hogy valami móka jön, hogy részt vehetnek, vagy valami vár az asztalukon, ez ad az alkalmazottak egyfajta stabilitást, egy olyan érzést, hogy része valami nagyobbnak."