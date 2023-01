2020-ban, a világjárvány hatásása hozott korlátozó intézkedések miatt megnőtt minden olyan termék és szolgáltatás iránt a kereslet, amely az otthoni munkavégzést és a szabadidő otthoni eltöltését segítette. Jól fogytak a számítógépek, laptopok, táblagépek és persze a telefonok, és szinte minden internetes szolgáltatás iránt megnőtt az igény. Ennek hatására remekeltek a technológiai cégek: gyártók és szolgáltatók egyaránt.

Hosszú járványidőszak nagy telefonkereslettel

Azt lehetett sejteni, hogy egyszer meglesz mindennek a böjtje, hisz így nagy lett az előrehozott vásárlás és fogyasztás szerepe, vagyis valamikor a későbbiekben, amikor vége az otthonülésnek és sokan az elmaradt kültéri programjaikat akarják pótolni, óhatatlanul visszaesik ezen termékek és szolgáltatások forgalma. A várható hatást erősítette, hogy a járványidőszak igencsak hosszúra sikeredett: gyakorlatilag két év lett az otthonülős időszak, mivel csak tavaly év elején szűntek meg a korlátozások a legtöbb helyen, néhol csak az év közepén.

Most az egyik legjelentősebb szektorról, a telefonok piacáról érkeztek friss adatok. A tavalyi negyedik negyedévben világszinten 18,3 százalékkal estek vissza az eladások az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest az IDC (International Data Corporation) adatai szerint, bár a szám még így is kevéssel 300 millió darab fölött van.

Sokéves minimum az eladásokban

A visszaesés éves szinten is jelentős volt: 11,3 százalékkal kevesebb telefon fogyott, mint 2021-ben. Az 1,2 milliárdos darabszám 2013 óta a legalacsonyabb érték, bár az ilyen hosszútávú összevetésben azt is figyelembe kellett venni, hogy 2013-ban az intenzív feltöltődés szakasza zajlott, hisz sokan akkor vették meg első okostelefonjukat, illetve az akkoriakat hamarabb is le kellett cserélni gyengébb minőségük miatt, míg ma már az emberiség fizetőképes része rendelkezik internetezésre alkalmas telefonnal, és a jobb típusok élettartama 5-6 év vagy ennél hosszabb is lehet.

A válság hatása a telefonpiacra

A mostani visszaesés összességében jórészt a korábbi, előrehozott vásárlások hatása, de természetesen szerepet kapott a világszerte felpörgő infláció és az energiaválság, ami a fogyasztók jelentős részének vásárlóerejét csökkentette, így döntést kellett hozniuk, milyen tervezett kiadásól mondanak le, vagy halasztják későbbre. A telefon értelemszerűen sokaknál eshetett ebbe a kategóriába, hisz amíg a régi jól működik, halasztható a lecserélése.

Ami még érdekesség, az a különféle típusok iránti kereslet eltérő változása. Az Apple és a Samsung termékeinek értékesítése kisebb mértékben esett vissza, vagyis növelni tudták piaci részesedésüket a kisebb teljes eladási mennyiségen belül, mégpedig a kínai típusok (Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei) rovására.

Előretörő és lemaradó telefonmárkák

A negyedik negyedévben az Apple részesedése 23,1 százalékról 24,1 százalékra nőtt az egy évvel korábbi azonos negyedévhez képest, éves szinten pedig 20-ról 21,6 százalékra (az adatokból látszik, hogy az Apple számára a negyedik negyedév, a karácsonyi szezon különösen erős időszak). A Samsung részesedése 18,8-ről 19,4 százalékra növekedett a negyedik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, éves szinten 20-ról 21,6 százalékra. Érdekes módon így éves szinten a Samsung a legnagyobb eladó, a negyedik negyedévet viszont az Apple vezeti.

A harmadik helyen a Xiaomi áll mind éves, mind negyedik negyedéves szinten, de mindkét szakaszban csökkent piaci részesedése. Az Oppo áll a negyedik helyen, érdekes módon a típus részesedése csak éves szinten csökkent, a negyedik negyedéve azonban jó lett, minimálisan még növelni is tudta részesedését. Hasonló az ötödik helyen álló Vivo esete: éves szinten jelentősen csökkent részesedése, a negyedik negyedévben gyakorlatilag ugyanakkora szeletet hasított kia a piacból, mint egy évvel korábban.