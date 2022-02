A lengyel állami bányászati nagyvállalat, KGHM megállapodást írt alá a kisméretű atomreaktorokat (SMR) fejlesztő amerikai NuScale Power társasággal arról, hogy felépítsék Lengyelország első (kicsi, de szép) atomerőművét - jelentette a Notes from Poland. Jacek Sasin miniszterelnök-helyettes nemes egyszerűséggel történelmi jelentőségűnek minősítette az egyezséget, nagy lépésnek azon az úton, amelyen Lengyelország megszabadul a szénfüggő áramtermeléstől.

Az amerikai technológiával a KGHM széntüzelésű erőműveit akarják újrahasznosítani oly módon, hogy az áramtermelő turbinákat meghajtó forró vizet nem szénégetés, hanem atommaghasadás segítségével állítják elő. A felek ezt megelőzően szeptemberben szándékmegállapodást írtak alá erről, a mostani egyezség a lehetséges helyszínek közös feltárásáról, a tervezésről és a költségek kalkulálásáról szól.

A KGHM vezérigazgatója Marcin Chludziński úgy véli, hogy az első SMR reaktor 2029-ben kezdhet el áramot termelni. Hogy mire alapozza ez a jóslatát, a híradásokból nem derült ki.

Sasin sem fogta vissza magát a tervekről beszélve, a lengyel Biznes Alert hírportálnak azt mondta, hogy a KGHM négy 77 megawatt kapacitású mini nukit akar telepíteni, amit később esetleg 12-re növelnének. Csatlakozott hozzá John Hopkins, a NuScale elnöke, aki szerint cége 270 állandó, 1200 építési és 4600 gyártási munkahelyet teremthet lengyel földön.

Összecsúsztak az adatok?

Annyit azért érdemes a NuScale Powerről tudni, hogy a jelenleg amerikai magántulajdonban lévő cég a 2000-es évek elején elindított, majd néhány év után leállított kormányzati projektből született. A cég pedig jelenleg az Egyesült Államokban rendelkezik azzal az engedéllyel, mely alapján a kis moduláris reaktor prototípusának fejlesztőjeként az első tesztreaktor építését Idahoban 2029-ben, illetve 2030-ban megkezdhesse.

Azt, hogy a 2020-ban még 60 MW teljesítményre kalibrált SMR-ek mitől nőttek meg a Lengyelországban most elhangzó ígéretekben 77 W-ra ugyanúgy nem tudni, mint azt, hogy a cég, ami az Egyesült Államokban is csak távlatilag, potenciális ígéretként jelezte az egy tucat mini reaktor megépítését, miként lehet képes ugyanerre egy másik, ám olyan országban, ahol a nukleáris ipar ne is létezik.