Nagyon tanulságos, ugyanakkor saját történetén is túlmutató riport jelent meg januárban az Átlátszón, mely a csehországi atomenergiás elképzelések és az oroszokkal való cseh viszony alakulását mutatta be. A tanulmánynak beillő terjedelmű írás végigvette Temelin (az erőmű neve csehül : Jaderná elektrárna Temelín, vagyis: JETE) felemelkedését és a két első reaktor után tervezett bővítések bukását, illetve hogy mindez hogyan függ össze Andrej Babis felemelkedésével és bukásával. De ami ennél is érdekesebb: a riport részletesen leírja, hogy mi minden vezetett el a nemzetbiztonsági érdekek felértékelődéséhez, és ahhoz, hogy Prága ebben az iparágban leszámoljon az az orosz befolyással.

A riport ismeretében egyáltalán nem meglepő az Parameter.sk-n megjelent friss hír, hogy a csehek szakítanak az orosz atomerőművi üzemanyag-beszerzési hagyománnyal. A most megjelent, a temelini atomerőmű üzemanyag ellátásáról szóló pályázat eredménye szerint ugyanis itt is megszakad a Roszatom jelenlét; a beszállító már biztosan nem orosz cég lesz, mivel azt az amerikai Westinghouse és a francia Framatome lett a befutó.

A CEZ állami energiaholding tulajdonában lévő erőmű az új szerződést 15 évre köti a nyertesekkel, akik valószínűleg 2024-től szállítják majd a nukleáris üzemanyagot az erőműbe. A Westinghouse egyébként korábban, a svédországi gyártóüzemén keresztül 10 évig már szállított a temelini erőműnek.