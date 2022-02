A tudomány jelenleg 64 100 fafajt ismer, a még leírásra váró fajok aránya a tapasztalatok szerint 14 százalékra tehető, ebből következtettek a még ismeretlen fafajok számára a tudósok, akik szerint egészben biztosan vannak köztük olyan igazi ritkaságok, amelyek a klímaváltozás nyomán kipusztulhatnak, még mielőtt megismernénk őket - idézi az MTI hírét a Hvg.hu.

A Jingjing Liang, az amerikai Purdue Egyetem (Indiana állam) kutatója által vezetett tudóscsoport az egész földkerekséget felölelő feljegyzéseket vizsgálta meg, amelyekben számtalan fafaj 38 millió példányát írják le. Az adatok tanulmányozásából arra a következtetésre jutottak, hogy a Földön összesen 73 ezer fafaj létezhet, 14 százalékkal több, mint amennyit ma ismerünk – áll a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban.

A biológusok előtt még ismeretlen fafajok legnagyobb hányada, 43 százaléka Dél-Amerikában él, főleg az esőerdőkben, de 2200-féle még nem tanulmányozott fafaj létezhet Európában és Ázsiában is.