Ukrajna szerint a termobárikus fegyvereket – más néven vákuumbombákat – a Donyecki területen lévő Novomijhailivka város közelében lévő az ukrán csapatok állásait találtak el. Jelenleg Oroszország hadserege itt próbálja meg áttörni az ukrán védvonalakat.

"Így néz ki a 21. század legnagyobb és legborzalmasabb háborúja. Ukrajna készen áll a visszavágásra" - írta az ukrán védelmi minisztérium egy videó mellé, amellyel igazolni akarta a támadást. A kijevi vezetés kéri a NATO-t, hogy biztosítson a számukra hasonló fegyvereket.

A termobarikus rakéta egy olyan robbanóanyagtípus, amelynél a bomba jellemzően benzinnel vagy más éghető anyaggal van töltve, amit a robbanás pillanatában szétporlasztanak egy terület felett, majd ugyanabban a pillanatban egy második töltet egy hihetetlen intenzív, magas hőmérsékletű robbanást indít be a benzinfelhőben, amitől az egész olyan lesz, mint egy szétterjedő tűzgolyó.. Annyira pusztító, hogy képes elpárologtatni az emberi testeket és szétzúzni a belső szerveket.

A fegyvert először a Szovjetunió afganisztáni inváziója során használták, de bevetették Csecsenföldön és a szíriai polgárháborúban is - írja a Guardian.

Egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő márciusban azt mondta, hogy bár Oroszországnak vannak ilyen fegyverei, valamint arra alkalmas kilövőállványai Ukrajnában a fronton, nem tudott arról, hogy használtak ilyen fegyvereket.

A videót olyan jelentések közepette mutatták be, amelyek szerint az orosz erők egyre nagyobb teret hódítanak a tágabb Donbász régióban, amelynek Donyeck is része - írja a Business Insider.

