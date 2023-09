Sokáig gondolkoztak a nagy európai autógyárak, amelyek a fél világot ellátták, hogy mikor jelenthet kihívást az elektromos autóra való átállás. Miután lényegesen egyszerűbb szerkezetről van szó, mint a belsőégésű autóknál, az a kifinomultság, amit főleg a német gyárak elértek a rengeteg alkatrészből álló, bonyolult működésű benzines és dízeles járműveknél, most kezd értéktelenedni: már nem lehet belőle megélni.

Kína kiesett

A gyárak sokáig abban bíztak, hogy Kínában nem lesz gyors a váltás, így ott még sokáig jó piacuk lesz, de tévedtek. Egyrészt véget ért a bő 40 éves kínai gazdasági csoda, a vásárlóerő egyelőre alig növekszik, másrészt pont Kínában terjednek el az elektromos autók a legnagyobb sebességgel.

Az első típusokat, melyek még csak rövid távot tettek meg, egyszerűen eldobják, a helyi gyártók pedig egyre nagyobb hatótávolságúakat gyártanak viszonylag olcsón, amit segít, hogy állami támogatással óriásira nőtt a kínai akkumulátorgyártás volumene.

Elon Musk az ellenfél

Ilyen körülmények között az európai gyártóknak maradnak a fejlett piacok, amelyeken az eleve csak elektromos autókat gyártó Tesla lett a piacvezető. Vele próbálja meg felvenni a versenyt most a Mercedes-Benz: olyan elektromos típussal rukkoltak elő, amely egy töltéssel 750 km-t tesz meg, nagyobbat, mint a Tesla Model 3 legújabb változata.

Ebből negyed óra alatt annyit lehet feltölteni, amennyi 400 km-es út megtételéhez elegendő. A CLA típus mindazonáltal csak 2025 első félévétől kerül sorozatgyártásra.

A legnagyobbak is beszállnak

A Mercedesnek persze nem csak a Teslával kell versenyre kelnie, hanem azokkal a gyártókkal is, akik ma még a belsőégésűek lenagyobb gyártói, de már ők is kénytelenek erősíteni az elektromos piacon.

A Volkswagen és a Toyota is erős versenytársnak ígérkezik, ráadásul a Volkswagen is érzi a kínai piacvesztést, így nagy nyomás nehezedik rá, hogy máshol erősítsen. Most látszik, hogy nem is volt alaptalan, hogy a befektetők a magas részvényárfolyamokon keresztül Teslát mint céget nagyobbra értékelték, mint a Toyotát és a Volkswagent együttvéve.