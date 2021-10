Részben a kínálat szűkössége, valamint a búza és a pálmaolaj iránti keresletnövekedés miatt nőttek az élelmiszerárak már a második egymást követő hónapban a világon - derül ki az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) számításaiból.

A FAO mutatói hónapról hónapra követik a nemzetközi kereskedelem legjelentősebb élelmiszeralap-anyagainak árváltozásait. A legfrissebb adatok szerint a szeptemberi árindex 130 pont lett, 1,2 százalékkal magasabb az augusztusinál és 32,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A gabonafélék árindexe átlagosan 2 százalékkal emelkedett, ezen belül is a búza ára a csökkenő exportkészlet és a nagy kereslet miatt közel 4 százalékkal nőtt, 41 százalékkal meghaladva a tavalyi értéket. A rizs is drágult, míg a kukoricaár csökkent (-0,3 százalékkal), ami így is 38 százalékkal magasabb éves átlagot tudott felmutatni 2021-ben.

A következő hetekben a jelentős gabonafajták közül a búza lesz a középpontban, ahol gyorsan növekvő árakra számíthatunk

– mondta a FAO vezető közgazdásza, Abdolreza Abbassian.

A FAO közleményéből kiderül: a növényi olajokért is többet fizetünk: az árindexe 60 százalékkal nőtt 2020 szeptemberéhez képest – miután a pálmaolaj nemzetközi ára 10 éves csúcsot döntött a nagy importkereslet és a bevándorló munkaerő hiánya miatti termelési nehézségek okán Malajziában. A repceolaj ára szintén erősödött, ellentétben a szójával és a napraforgóval.

Emellett ugyanúgy nőtt a tejtermékek, mint például a vaj ára. A kedvezőtlen időjárás miatt a cukorért és a húsért is többet kérnek. Utóbbi az előző hónaphoz képest ugyan stagnált, éves szinten több mint 26 százalékot drágult. A FAO megjegyzi, a juh és a marhahús ára a nemzetközi piacokon az alacsony kínálat miatt szintén kilőtt, míg a baromfi- és sertéshús bőségesen áll rendelkezésre, így annak ára mérséklődött.