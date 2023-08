A francia elnök szerint a blokknak bátornak kell lennie, hogy megtalálja a módját a tagjelölt országok integrálásának.

Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy

az EU-nak „talán” egy többsebességes unió irányába kellene elindulnia, amikor Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok integrálását fontolgatja.

Macron szerint – akit a Politico idézett – az EU-nak reformokra van szüksége, ha új nemzeteket akar integrálni, és konszenzust kell kialakítania majd több mint 30 tagországgal.

Reform nélkül tudunk bővíteni. Európának 27 taggal már most is nehéz előrelépni érzékeny témákban. 32 vagy 35 taggal sem lesz könnyebb

– mondta a francia nagykövetek éves párizsi találkozóján.

A francia elnök nem részletezte, hogyan is működne ez a többsebességes Európa, ám több francia tisztségviselő szerint Macron kormánya több olyan javaslaton is dolgozik, amely pont erre irányul, és amely magában foglalná a tagországok informális csoportjainak létrehozását, amelyek meghatározott szakpolitikai területeken dolgoznának.

Macron arra is utalt, hogy az elkövetkező hónapokban, illetve a jövő évi uniós választások előtt részletezi gondolatait a bővítéssel és az EU reformjával kapcsolatban.

Ukrajna és Moldova is júniusban EU-tagjelölti státuszt kapott, és többen is is azt szorgalmazzák, hogy az EU decemberig kezdje meg velük a csatlakozási tárgyalásokat.

A jelek ellenére, hogy az ukrán ellentámadás a vártnál lassabban halad előre, Macron ezúttal is megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajnát.

„Oroszország nem tud és nem is szabad nyernie. Vége lenne a nemzetközi jogba vetett bizalomnak. Ukrajna diplomáciai és erőforrás-befektetés lesz az elkövetkező években. Nem tehetünk úgy, mintha ez az erőfeszítés nem létezett volna” – mondta diplomatáknak.