Olimpiai variáns és komoly gazdasági károk miatt elhalasztanák a játékokat

Öt hét múlva rendeznék meg Tokióban a 2020-ról egy évvel elhalasztott nyári olimpiát. Japánban sokan továbbra is megkérdőjelezik a játékok megrendezése mellett hozott döntést, attól tartanak, hogy azt kockáztatják, hogy újabb fertőzéshullámot indítanak el, amely kisiklathatja az ország halovány gazdasági fellendülését is. Egy új variáns létrejöttétől is félnek.