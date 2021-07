Egy félre sikerült kenyai értékesítés része volt az orosz Szputnyik V koronavírus-oltással a világ szegényebb felén folyó durva üzleti spekulációnak – állítják a Moscow Times oknyomozó újságírói, akik egy korábbi cikkükben tárták fel az ügy részleteit.

Egy Abu-Dzabiban bejegyzett vállalat, az Aurugulf Health Investment, amelynek az Egyesült Arab Emírségek királyi családjához tartozó herceget is alkalmaz vezetői között, az orosz oltás külföldi értékesítésével megbízott állami vagyonalap, a RDIF felhatalmazása alapján értékesíti az életfontosságú terméket.

Az üzletet, amiről szó van, az Aurugulf a kenyai Dinlas Pharma magán-egészségügyi vállalattal kötötte volna, amelynek egymillió dózis oltást szállított volna. Az adásvételt az hiúsította meg, hogy a kenyai kormány nem volt hajlandó belemenni, amikor kiderült, hogy nem közvetlenül Oroszországból szereznék be a vakcinát, hanem nem is egy, hanem két közvetítő közbeiktatásával. Nairobi információt kért erről a RDIF-től és azt a tájékoztatást kapta, hogy az első közvetítő, az arab cég orosz megbízás alapján dolgozik - derült ki a Moscow Timeshoz is lejutott levélből.

Kenya a hatodik ország, amelyet a Moscow Times sajtómunkásainak sikerült azonosítaniuk azok közül, amelyek közvetítőn keresztül vásároltak vagy vásárolhattak volna Sztuputnyit V oltást. Az ügyben az a legkínosabb, hogy a közvetítők óriási felárral kínálják a vakcinát. Ebben az esetben már a Dinlas is kétszeres árat 18,50 dollárt adott volna a Szputnyik – hivatalosan 9,95-be kerülő – dózisáért, amelyet 42 dolláros áron adott volna tovább a kenyai kormánynak. Az orosz kormány eközben a fejlődő világ oltásellátójaként fényezi magát. A Szputnyik beszúrását 65 főként latin-amerikai, afrikai és ázsiai országban engedélyezték.