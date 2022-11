A szerbiai piacon megengedett 0,25-ről az európai határértékre, azaz literenként maximum 0,05 mikrogrammra kellett volna csökkenteni az aflatoxin megengedett mértékét a tejben december 1-jétől, amit a tavaly elfogadott, az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok maximális koncentrációjáról szóló szabálykönyv írta elő - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Viszont ebből az idén nem lesz semmi, ugyanis a módosításokat 2023. december 1-re halasztották, miután a mezőgazdasági miniszter az egészségügyi miniszter egyetértésével módosította az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagok maximális koncentrációjáról szóló szabálykönyvet.

A szerbiai piacon így továbbra is 0,25 mikrogramm/liter a tejben megengedett aflatoxin szint, ami ötször magasabb, mint annak európai felső határértéke, amelyet még a 2013-as tejbotrány előtt Szerbia is alkalmazott. Az aflatoxin az állati takarmányozásra használt kukoricán keresztül jut be a tejbe, a toxint pedig penészgombák termelik, így kiemelten fontos a kukorica megfelelő kiszárítása annak eltárolása előtt.