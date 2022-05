A nevük elhallgatását kérő rendvédelmi tisztviselők azt közölték az AP amerikai hírügynökséggel, hogy az elkövetőt őrizetbe vették. A nyomozók úgy vélik, hogy a férfi élőben közvetíthette a lövöldözést az interneten, és azt is vizsgálják, hogy közzétett-e egy kiáltványt is.

A hatóság emberei szerint a gyanúsítottat Payton Gendronnak hívják, 18 éves, és a New York állambeli Buffalótól körülbelül 200 mérföldre délkeletre fekvő Conklin városából érkezett a helyszínre, hogy elkövesse tettét. A férfit még szombat este kihallgatta az amerikai szövetségi nyomozó hivatal (FBI) is. A hatóságok "gyűlöletbűncselekménynek és faji indíttatású erőszakos szélsőségességnek" nevezték a lövöldözést. A hivatalos közlések szerint az áldozatok közül 11-en afroamerikaiak ketten pedig fehérek. A szupermarket egy túlnyomórészt afroamerikaiak által lakott negyedben található, körülbelül 3 mérföldre (csaknem 5 kilométerre) északra Buffalo belvárosától. A rendőrök lezárták az áruház parkolóját.

A szemtanúk beszámolója szerint a fegyveres a golyóálló mellényen kívül katonai stílusú ruházatot is viselt, és a húszas évei elején járó fehér férfinek tűnt. "Ott állt, a fegyvert az állához szorította. Mi folyik itt? - kérdeztük. Levette a sisakját, eldobta a fegyvert, és a rendőrök elfogták" - számolt be az esetről a 20 éves Braedyn Kephart. Kathy Hochul, New York állam demokrata párti kormányzója azt írta a Twitteren, hogy "szorosan figyelemmel kíséri a szülővárosa, Buffalo egyik élelmiszerboltjában történt lövöldözést." Közlése szerint az állami tisztviselők felajánlották segítségüket a helyi hatóságoknak.

Az Erie megyei seriff hivatala közölte, hogy a teljes rendelkezésre álló személyzetét arra utasította, hogy segítsenek a buffalói rendőrségnek. Anthony Coley, az amerikai igazságügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy Merrick Garlandot, a tárca vezetőjét is tájékoztatták a lövöldözésről. A bűntény alig több mint egy évvel azután történt, hogy 2021 márciusában, a Colorado állambeli Boulder egyik élelmiszerboltjában egy fegyveres 10 embert megölt.