Már ötödik napja tombol erdőtűz Törökország egyes részein. Eddig legalább nyolc ember halt meg a természeti csapás következtében. A népszerű Bodrum üdülővárosból több mint ezer embert, köztük turistákat kellett evakuálni hajóval a hétvégén - derül ki az Euronews összefoglalójából. Műholdfelvételeken látszik, hogy az Antalya és Mersin tartományokban égő növényzet füstje elérte a tőlük 150 kilométerre fekvő Ciprust.

Szicília is lángokban áll: több mint 800 tűzoltó van bevetésen a térségben. Az olasz miniszterelnök egységeket vezényelt át Észak-Olaszországból déli honfitársaik segítségére. A lángok ellen tűzoltó repülőgépeket is bevetettek a szigeten, illetve a dél-olasz Puglia és Calabria tartományokban is. A lángnyelvek leginkább Cataniát és környékét fenyegetik.

Közel 300 tűzoltó, két tűzoltórepülőgép és öt helikopter küzd a lángokkal a görög Peloponnészosz-félszigeten, ahol legalább nyolc embert kellett égési sérülések és légzési nehézségek miatt kórházba szállítani.