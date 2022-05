Az ír hatóságok jóváhagyták azt a tenger alatti villamosenergia-összeköttetést Franciaországgal, amelynek eredményeként az európai árampiac újabb termelői betáplálási ponttal gazdagodik. A Celtic Interconnector egy olyan, több mint 570 kilométeres, 400 kilovoltos (kV) nagyfeszültségű, egyenáramú (HVDC) kábel, amely Írország déli és Franciaország észak-nyugati partját köti majd össze, s amikor elkészül, az első ilyen infrastruktúra lesz a két ország között.

A mintegy 1 milliárd eurós költségvetésű projekt (melyből Franciaország mintegy 35 százalékot áll, az EU 60 százalékot, Írország pedig 5 százalékot) célja, hogy az Egyesült Királyság uniós kilépése után Írországnak legyen EU-s villamos energia forrása, hogy biztonságosabb energiaellátást tudjon biztosítani. De az is, hogy az akár 450 ezer otthon áramellátására elegendő méretű "köldökzsinór" villamos energia import és export biztosításával építse az uniós hálózati rugalmasságot. (Az EU ezáltal "hozzájut" az ír megújuló energiás, főként tengeri szélre épített és épülő kapacitásokhoz.) És még az is belefért, hogy az eredendően magas ír villanyszámlák csökkentését is beígérjék.

Az optikai kábelkötegeket is kapó "kelta transzkábel" 700 MW maximális teljesítmény átvitelére lesz képes, és bár az első, még 2009-ban készített megvalósíthatósági tanulmány csak távlatilag tartotta megépíthetőnek ezt a kontinentális rendszerelemet, a brit brexit hatására a projekt addigi előkészítő és elméleti kérdésekkel foglalkozó szakasza lezárult, és "beindult" a megvalósítási szakasz.

Európai uniós köldökzsinór

A különböző szintű egyeztetések és engedélyezési protokollok végrehajtása az elmúlt években nem csúszott ki az eredetileg felvázolt kronológiából (2014-2016 : Megvalósíthatósági tanulmányok, 2017-2018 : Előzetes tervezések és előzetes konzultációk, 2019-2021 : A vezeték útvonalának részletes tervezése, konzultációk), így a beruházás mostanra eljutott odáig, hogy a kábelösszekötés két végén szolgáltató átviteli rendszerirányító cégek (az EirGrid és az RTE) megállapodását és a kábelépítés tervét az ír infrastruktúra-fejlesztéseket engedélyező hatóság (An Bord Pleanála) jóváhagyta.

Minderről az ír állami tulajdonban lévő villamosenergia-átviteli szolgáltató számolt be azzal, hogy az elmúlt években egy sor technikai értékelést, konzultációt végeztek el, és számos helyi közösséggel együtt dolgoztak, így a beadott tervezési kérelemnek része volt a teljeskörű környezeti hatásvizsgálati jelentés és a természetvédelem számára elemi fontosságú Natura hatásvizsgálatok és jelentések is. Az engedélyező hatóság azon javaslatát is teljesítették, hogy egy partszakaszon a kábel nyomvonalát némileg módosítsák, és minden technológiai és energetikai kérdésben a szükséges törvényi konzultációt is lefolytatták.

A Kelta Interkonnektor elve, feladata és működési elve egyáltalán nem változott meg az évek alatt, legfeljebb a brexit-biztos működés írható be az új tulajdonságai közé. De ma is érvényes az kaorábban készült animáció, ami bemutatja, hogy mire lesz képes és mire való az ír-francia kábel-összeköttetés:

Az építkezés megkezdéséhez most már csupán az Egyesült Királyság illetékes tengerészeti hatóságának (UK Marine Management Organisation) engedélyét kell megszerezni, illetve az ír partoknál kezdődő munkákhoz helyi engedélyeket. Ha ezekben nem lesz fennakadás, a kábel építését 2026-ra befejezik, és az "áram alá kerül".