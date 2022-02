Huszonhét munkatársat szerződtetne Romániából a Donald Trump, korábbi amerikai elnök családjának tulajdonában levő egyik szálloda. A Hotel Trump International az írországi Doonbegben található. A tengerparton álló luxusszállóba, melyhez golfpálya is tartozik, az eJobs portálon keresztül keresnek munkatársakat - adta hírül a Maszol.

A legnagyobb hiány, úgy tűnik, takarító személyzetből van Trumpéknál, ilyen munkakörbe 20 főt keresnek. A hotelnek szüksége van két főpincérre is. Ezekkel szemben elvárás a tökéletes angol nyelvtudás, a kifogástalan megjelenés, a magas szintű kommunikációs készség és a szakmai gyakorlat.

Öt szakácsot is alkalmazna az írországi Trump-hotel. A jelentkezőknek a szakirányú végzettség és a középfokú angol nyelvismeret mellett művészi hajlammal is rendelkezniük kell, s nem árt, ha a konyhaművészet nem csak a munkájuk, hanem a szenvedélyük is. A javadalmazásról nincs szó az álláshirdetésekben.