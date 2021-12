A statisztikai hivatal frissen közzétett adatai szerint októberben hat százalékkal nőtt a nettó átlagbérek értéke - írja a Maszol. Az infláció azonban ugyanebben a hónapban 7,9 százalékos volt, ezért az emelkedés nem érzékelhető. Néhány esetben azonban a béremelések meghaladták az infláció mértékét.

A nettó átlagkeresetekben legnagyobb növekedés az egészségügyi és szociális ellátás területén volt, +3,8 százalék, emellett az oktatásban nőttek 2,5 százalékkal a bérek. A közigazgatási szektorban a nettó átlagkeresetek nem változtak.

A romániai munkaerőpiacon a teljes aktív népesség (15–64 évesek) hat százaléka nem dolgozik, de nem is akar munkát keresni. Ez a hozzáállás jellemző a fiatalok (15–24 évesek) jelentős részére is. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a második legmagasabb a munkanélküliségi ráta a nők körében: tíz 15–64 éves nőből négy nem dolgozik és nem is keres munkát.

A munkával töltött átlagos idő Romániában a legalacsonyabb uniós összehasonlításban. A felmérés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy az európaiak közül a romániaiak érzik legkevésbé hasznosnak a munkájukat. Eközben a román munkavállalók érzik a legnagyobb nyomást a munkahelyükön, elmondásuk szerint vagy nagyon gyors tempóban kell dolgozniuk, vagy szoros határidőket kell betartaniuk.