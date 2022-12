A Kínába látogatóknak 2023. január elejétől kezdve nem kell többé karanténnak alávetniük magukat vagy Covid-19 tesztet végezniük érkezéskor, és ezzel megszűnik az ország néhány fennmaradó korlátozása, miután decemberben drasztikus fordulatot hozott a járványügyi politikájában. Ez lehetővé teszi az üzletemberek és turisták számára, hogy visszatérjenek Kínába, amely 2020 óta nagyrészt el van zárva a külvilágtól. Ez megkönnyíti a korábban a világot bejáró kínaiak számára is, hogy végre újra kimerészkedjenek - írja a The Wall Street Journal.

Eltart azonban egy ideig, amíg a kínai turisták, a világ legnagyobb idegenforgalmi bevételi forrásaként teljesen visszatérjenek. Egyrészt a Kínában az újranyitást követően jelenleg kitört járvány miatt más országok is korlátozásokat vezettek be a kínai látogatókkal szemben. Közéjük tartozik például Japán és Dél-Korea, amelyek a kínaiak legnépszerűbb úti céljai.

A Kínából az Egyesült Államokba látogatóknak január elejétől negatív Covid-teszttel is rendelkezniük kell. Ezek az intézkedések korlátozhatják a kínai látogatók kezdeti beáramlását. Mivel azonban ezek az országok úgy döntöttek, hogy együtt élnek a Covid-19 vírussal, az ilyen korlátozások valószínűleg idővel megszűnnek, különösen a jelenlegi kínai Covid-19 hullám lecsengése után.

A határ újbóli megnyitása egyértelműen jó hír a kínai légitársaságok és utazási irodák számára. A Trip.com kínai online utazási vállalat részvényei október vége óta 55 százalékkal emelkedtek. Az Air China részvényei ugyanebben az időszakban 24 százalékot erősödtek.

Az előnyök azonban sokkal szélesebb körben éreztethetik majd a hatásaikat, különösen néhány szomszédos országban. A kínai látogatók a világjárvány előtt a Japánba és Dél-Koreába érkező turisták mintegy harmadát tették ki. Ők alkották a 2019-ben a Thaiföldre látogatók egynegyedét is.

A vámmentes üzleteket és szállodákat üzemeltető koreai Hotel Shilla részvényei az elmúlt két hónapban 28 százalékkal emelkedtek. Az ország vámmentes üzletei - a kínai látogatók körében népszerű hely, ahol például kozmetikai cikkeket vásárolnak - az elmúlt két évben szenvedtek. A dél-koreai vámmentes üzletek forgalma az idei év első 10 hónapjában mintegy negyedével csökkent 2019 azonos időszakához képest. Az olyan kozmetikai cégek részvényei, mint a koreai Amorepacific és a japán Shiseido is emelkedtek az utóbbi időben.

