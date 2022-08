Ősrégi stratégiához nyúlnak város környékén, hogy leküzdjék a szárazság és a hőhullámok pusztító hatásait, a tűzvészt. Barcelona legújabb tűzoltócsapatává lett az a 290 birka és kecske, melyeket idén vetettek be a város legnagyobb nyilvános parkjában, ahol egy dolguk van: minél több növényzetet rágcsálni - írta meg a szokatlan történetet a Guardian.

Az ötlet pofonegyszerű: a veszélyesnek tekintett területek "biztosítását" a legelő állatok irányítása alá rendelik, akik letapossák és felaprítják a száraz növényzetet még azelőtt, hogy az tűzveszélyt jelenthetne. A spanyolországi régióban úgy találták, hogy az mindegy, hogy az állatok szabadon bóklásznak, vagy van egy terelő pásztoruk is, mert jól végzik dolgukat így is, úgy is.

„Nem találunk ki itt semmi újat” – mondta a Guardiannak Guillem Canaleta, a Pau Costa Alapítvány szakembere, aki szerint csak annyi történt, hogy visszatértek egy olyan megoldáshoz, ami korábban már létezett, csak aztán valahogy elfelejtődött.

A 8000 hektáros Collserola parkban, Barcelona felett indult el a kísérleti projekt idén áprilisban, ahol évente átlagosan 50 esetben fog tüzet a növényzet. A városi parkot igazán nagy tűzeset még nem rombolta, de éppen ezért lehet jó a kísérlet annak kiderítésére, hogy a módszerrel máshol is érdemes-e foglalkozni.

Jelenleg az állatok egy 72 hektáros parkrészt "gondoznak", de a barcelonai tervek máris három állomány és jóval nagyobb zöldterületre kiterjesztett munkavégzést irányoznak elő a lakosság körében is egyre népszerűbb és egyre látogatottabb kecskéknek és birkáknak.

Az angol lap szerint a Barcelona-i elgondolást Andalúzia déli részén évtizedek óta sikeresen alkalmazzák, ahol ma már százezer lokális "tűzoltó" csócsál, és a tűzvédelmi feladatok teljesítése mellett biztosítja és serkenti a növénybiológiai sokféleséget.