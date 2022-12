"A Bíróságnak úgy kell döntenie, hogy a trösztellenes jogszabályok ne akadályozzák a FIFA-t és az UEFA-t abban, hogy megtiltsák a kluboknak a külön bajnokság létrehozását, és nem mondanak ellent a FIFA kizárólagos marketingjogainak sem" - mondta Athanasios Rantos főtanácsnok csütörtöki indítványában a Politico beszámolója szerint. Bár a bírósági tanácsadó véleménye nem kötelező érvényű, a bírák gyakran követik azt a végleges döntéseikben.

- áll Rantos különvéleményében, amelyet a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnek egy olyan trösztellenes határozat megtámadásával kapcsolatban fogalmazott meg, amely bírálta a szövetséget, amiért kizárta a gyorskorcsolyázókat a versenyeiről. Ebben az esetben Rantos azt tanácsolja a bíráknak, hogy küldjék vissza az ügyet a Törvényszékhez, mert a korcsolyázók korlátozása egy szövetség versenyein indokolt lehet, ha ez egy "legitim sportcél" biztosításához szükséges".

Ha Rantosnak a Szuper Ligával kapcsolatos nézeteit a 2023-as jogerős ítélet is megerősíti, az fenntartaná az UEFA és a FIFA ellenőrzését a sportág felett.

Európa egy tucat vezető labdarúgóklubja 2021 áprilisában indította el a tervezett Szuperligát, de a projekt összeomlott, miután több klub visszalépett, ugyanis két napon keresztül hangos ellenállásba ütköztek a szurkolók, a klubok ismert és magas rangú játékosai, edzők, valamint más klubok és politikusok részéről is.

A lázadó verseny szervezői azonban azonnal panaszt tettek egy madridi bíróságon, hogy az UEFA és a FIFA illegális monopóliumot működtet az európai labdarúgásban. A madridi bíróság Luxemburgba utalta az ügyet, és az EU legfelsőbb bírósága 2021 júliusában hallgatta meg az érveket.

The Super League has been dealt a blow.



According to a legal adviser to the EU's highest court, competition rules shouldn't prevent football federation FIFA and UEFA from barring clubs that try to set up a breakaway league.https://t.co/f6YjlA8KDm