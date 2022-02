Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn este ismerte el az ukrajnai területeken önkényesen kikiáltott Luhanszki és Donyecki Népköztársaságokat, és ezt követően katonái rövidesen át is lépték a kelet-európai ország hatálvonalát. Az Ukrajnát november óta körbekerítő 150 ezer katona ideáig hadgyakorlatozott, de a jelen állás szerint bármelyik órában megkezdődhet akár az ország teljes megszállása is.

A fokozott helyzetre az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókkal készül felelni, de úgy tűnik az Európai Labdarúgó-szövetség is érzi a nyomást a történtek kapcsán. A klubcsapatok legrangosabb megmérettetésének, a Bajnokok Ligájának döntőjét ugyanis eredeti tervek szerint május 28-án tartják majd Szentpéterváron, Oroszország második legnagyobb városában, az orosz gazdasági elit egyik kedvelt központjában.

Ugyan az orosz klubcsapatok nem igen rúgnak labdába a ligában (már csak a Zenit van versenyben), az orosz pénz nagyon is beleszólhat abba, hogy hol tartják majd a döntőt. Az UEFA szoros partnerségben van ugyanis az orosz Gazprommal, ami amellett, hogy hatalmas pénzekkel támogatja az európai és orosz focit, a döntőnek helyet adó szentpétervári Gazprom Arénának is a névadója.

A Gazprom vállalkozása az a két Németországot és Oroszországot összekötő földgázvezeték is, amik közül a frissen megépült Északi Áramlat 2, részét képezi a Putyin országát sújtó szankciós csomagnak is. Ugyan országa gazdasági érdekei miatt, Olaf Scholz német kancellár sokáig nem beszélt a vezeték blokkolásának lehetőségéről, kedden erre is sorkerült, így még egy jó ideig még nem érkezik gáz a csövön.

Az UEFA kommunikációja szerint, egyelőre továbbra is Szentpétervár lesz a döntő helyszíne, de arról tájékoztattak, hogy folyamatosan követik az eseményeket, és tisztában vannak a helyzet változékonyságával, és készülnek alternatívával. A döntő helyszínét az előző két szezonban is meg kellett változtatniuk, ám mindkét alkalommal a COVID-helyzet indokolta a döntést.