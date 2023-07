A brit jegybank, a Bank of England jelentése szerint jelentősen nőni fog sok ingatlanhitel törlesztőrészlete a következő hónapokban, bár az eladósodottság nem éri majd el a 2007-es, összeomlás előtti szintet.

Nincs fixálás

Sok fix kamatú hitel kifut és változó kamatozásúvá válik, ami logikus is annyiban, hogy 10-20 évre nem kötötték le magukat alacsony kamatok mellett a bankok, mint náluk, hisz ez óriási kockázat nagy kamatemelkedés esetén. Így a törlesztőrészletek jelentősen nőnek, ami önmagában sem kis teher még a hazainál jóval magasabb brit fizetések mellett sem, de úgy különösen megrázó, hogy az ország az elmúlt egy évben komoly megélhetési válságon esett át. Ráadásul az infláció, szinte egyedülálló módon, még most is emelkedik.

Sokakat érint

A Bank of England szerdán publikált stabilitási jelentése szerint várhatóan 2 millió lakáshiteles számára fog 200-500 angol font mértékben nőni a törlesztő 2026 végéig bezárólag, 1 millió hitelesnek pedig 500 fontnál is nagyobb mértékben. A nettó átlagfizetés jelenleg havi 2100-2200 font körüli, így ezek az értékek egyáltalán nem mondhatók kicsinek. A fizetendő kamat jelenleg 6,6 százalék körüli, ami 15 éve, vagyis a 2008-as válság óta a legmagasabb érték.

Infláció, jegybanki alapkamat

A jegybanki alapkamatot legutóbb 5 százalékra emelték, azonban az infláció makacsul emelkedik, így vélhetően a jegybank további emelésekre kényszerülhet, mire sikerült az áremelkedés ütemét megfogni, így viszont a hitelkamatok is emelkedni fognak még. A folyamat azzal a veszéllyel jár, hogy meg fog emelkedni a fizetésképtelen háztartások száma, ami a gazdaság egészére is kedvezőtlen hatással lehet.