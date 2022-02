Miközben a magyar taxisok a tarifáik emeléséért harcolnak, Németországban a berlini Taxik és Autókölcsönzők Szövetsége a vállalkozások számának meredek csökkenéséről számol be a pandémia kezdete óta - írta a Magyar Nemzet. Hamburgban ötvenéves, Berlinben harmincéves mélypontot ért el a vállalkozások száma – mondta Michael Oppermann ügyvezető a Focus Online portálnak.

A szakember arra számít, hogy az év végére harmadával kevesebb szolgáltató lesz az utakon, mint a válság előtt. Folyamatosan csökken a fuvarok száma, és még mindig hiányzik a koronavírus-járvány előtti megrendelések mintegy negyven százaléka – magyarázta Florian Bachmann, a Müncheni Taxiszövetség munkatársa. Nincsenek vásárok, üresek a szállodák, nincs turista.

A német taxisok túlnyomó többsége továbbra is dízelhajtású járművekkel közlekedik, és bár a dízelmotor továbbra is élvezi az évtizedek óta érvényben lévő adókedvezményt, a gázolaj literje olykor 1,80 euró feletti összegbe kerül – ez több, mint tavaly, és több, mint a legtöbb szomszédos országban. Emellett az elmúlt években elektromos járműre váltó taxisoknak is lényegesen magasabb költségekkel kell megküzdeniük, mert az áram is jóval drágább Németországban, mint másutt.

Ehhez társul, hogy a fiatalabb felhasználók, illetve az Egyesült Államokban vagy Ázsiában gyakran megfordulók számára egyszerűen túl magas a taxik díja Európában.