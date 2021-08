Az emberi tömegekben kialakuló konfliktusok és sérülések könnyebben kiszúrhatók lesznek hamarosan, ha a cseh tudósok irányításával fejlesztett megfigyelőrendszer elkészül - írja a Radio Praha. Az újdonságot a Brnói Műszaki Egyetem és a cseh rendőrség együttműködve fejleszti. Az utóbbi az elmúlt időszakban egyre jobban támaszkodik a tömegek megfigyelésében a drónokra.

A jelenleg működő drónokkal azonban az a gond, hogy nem olyan hatékonyak, amilyenek lehetnének - állítja David Bazout, az egyetem informatikai karának frissen végzett kutatója. A jelenlegi drónok csak passzív megfigyelésre képesek, nem tudják értékelni azt, amit "látnak". Bazout olyan technológiát akar, amely megkülönbözteti a normális és a nem normális viselkedést egymástól.

Ennek egyik eleme, mondhatni szeme a drón, amely az általa begyűjtött vizuális információt egy olyan hálózatba továbbítja, amely a fejlesztők szándéka szerint szimulálja az emberi idegrendszert. Ez megint csak a kutatók ígérete szerint képes lesz felismerni, hogy milyen típusú helyzetet érzékel és tisztában lesz azzal, hogy abban hogyan szoktak viselkedni az emberek. Ha ettől eltérnek, akkor riasztja a rendszer kezelőit.

Bazout szerint a rendszer képes lesz valós időben tanulni is, így külső adatok híján is értékelheti a helyzeteket. Brnói egyetemen végzett kísérletben gyerekek körben jártak az óramutató járásával ellentétesen, majd hirtelen megfordultak. A drónos rendszer ebben fel tudta ismerni a normális viselkedés megváltozását. A kutató szerint fejlesztésükre komplett automata dugófigyelő rendszert is lehet építeni.