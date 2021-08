A közösségi médiában terjedő felvételek és beszámolók szerint egy, a reptérhez közel lévő lakóházat ért csapás. A fotók és videók alapján fekete füst szállt fel a helyszínen a robbanást követően - írja a portál.

Idrees Ali, a Reuters munkatársa két amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok katonai csapást hajtott végre Kabulban. A célpontok állítólag az Iszlám Állam harcosai voltak, akik a hírszerzés szerint autóval akartak öngyilkos merényletet végrehajtani a repülőtéren.

Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy két egymástól különálló incidensről van szó, a kettőnek nincs köze egymáshoz. Az AP hírügynökség úgy tudja, hogy a lakóházat ért támadásban egy gyermek meghalt, de a hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban még nem érkezett meg.

Joe Biden amerikai elnök szombaton figyelmeztetett, nagyon valószínű, hogy az ISIS 24-36 órán belül újabb támadást intéz majd a repülőtéren.

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s