"Szeretnénk felhívni a figyelmet a termék iránti megnövekedett keresletre, valamint a vészhelyzet/túlélés kategóriában található többi termékre." - idézte az egyik szlovákiai webáruházban az úgynevezett szükségcsomag mellett álló feliratot a pozsonyi Új Szó annak kapcsán, hogy az orosz-ukrán háború miatt megnőtt a kereslet e termék iránt. Az ilyen pakkoknak egy hétre, hónapra vagy évre elegendő élelmiszert kéne tartalmaznia.

"Vészhelyzetek és élelmiszerválságok idején az egyik legfontosabb dolog, hogy elegendő élelem és víz álljon rendelkezésre. Átfogó sürgősségi élelmiszercsomagokat kínálunk, amelyek optimális táplálkozást biztosítanak kedvezőtlen helyzetekben." Egy kassai bevásárlóközpontban található katonai boltban jelenleg már csak kétféle túlélőcsomagot találunk. Ezek azonban inkább fesztiválokra alkalmasak.

"Az emberek most már védő- és orvosi típusú felszereléseket és eszközöket is keresnek, például a elsősegélydobozokat, de golyóálló mellényeket is. Korábban inkább a sportlövők vitték ezeket. Annak ellenére, hogy ez egy elég drága darab, már hétköznapi emberek vásárolnak tőlünk" - mondta a boltban dolgozó Dominik.

Pozsonyban is hiába keresne csomagokat a katonai boltokban a vevő, mivel ott is üres raktárakról számolnak be. Erik, egy, a pozsonyi Lamacs városrészben lévő üzletből megerősítette, hogy az előre elkészített szükségcsomagok már elfogytak. "Ideális esetben jobb, ha saját magad készíted el, mert csak te tudod a legjobban, hogy mire van szükséged."

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.