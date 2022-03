Petro Kotyinnak, az Energoatom ukrán nemzeti atomenergetikai vállalat vezetőjének sűrű napjai vannak. A csernobili és a zaporozsjei atomerőművek orosz megszállása számos problémával jár, ráadásul az ország többi nukleáris egységét is kezelnie kell. A 15 meglévő erőművi blokkból 8 működik; kettő a zaporizzsjai, három a rivnei, egy a hmelnickiji és kettő a dél-ukrajnai atomerőműben. De Kotyin szerint bár a sugárzás szintek mindenhol a megengedett értékek között vannak, ám "nem beszélhetünk biztonságról, amikor Európa legnagyobb atomerőműve ellenséges kézen van” - fogalmazott a napilapnak.

A csernobili atomerőmű elfoglalásával Oroszország atomterrorizmust követ el, ráadásul a katonai bázissá tett helyszínnel "mindenkit zsarolhatnak azzal, hogy felrobbantják a nukleáris anyagokat. Az atomerőmű területén több mint 20 ezer kiégett fűtőelem-kazetta található, amelyeket folyamatosan hűteni kell” - mondta a vállalat első embere.

Kotyin volt az az ukrán szakpolitikus, aki előbb az ukrán tájékoztatási fórumokon beszélt a Zaporozsjei atomerőműben megkísérelt orosz-roszatom puccsról, melynek során álruhában próbáltak meg roszatomos vezető tisztségviselők beszivárogni az ukrán erőműbe, majd amikor lelepleződtek, közölték, hogy az erőművet elfoglalták az oroszok, tehát az a Roszatomhoz tartozik. A termelés-irányítás átvételének sikertelenségéről, illetve az esetet Kotyin hivatalosan is jelentette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél mely végül a Roszatom visszakozását váltotta ki.

Az interjúban a cégvezető elmondta, hogy ugyan a rendelkezésükre álló üzemanyag két évre elegendő, de teljes egészében lemondanak az orosz üzemanyagról. Kotyin állítja: így is képesek biztosítani az atomerőművek működését.

Az üzemanyagot az amerikai Westinghouse biztosítja számukra, és van olyan ígéretük is, hogy szükség esetén a cég növelni tudja a szállításokat.

Minden ukrajnai atomerőmű képes működni az orosz nukleáris üzemanyag nélkül is - közölte Kotyin. Gyorsított ütemben dolgoznak azon is, hogy az üzemanyag-kazettákat a Westinghouse technológiája alapján saját maguk is elő tudják állítani.