A humanitárius folyósóról az orosz védelmi minisztérium a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának küldött levelében állapodott meg.

Az útvonal Szumijból Holubivkán és Lokhvycián keresztül a közép-ukrajnai Poltavába vezetne és kedden reggel 9 órától este 9-ig járható - írja a CNN.

Verescsuk szerint eddig más útvonalakról nem állapodtak meg, de felszólították Oroszországot, hogy biztosítson tűzszünetet ezen az útszakaszon

A hét elején egyébként több menekítési kísérlet is kudarcba fulladt: nyugati vezetők azzal vádolták az orosz erőket, hogy továbbra is a biztonságosnak titulált útvonalakat veszik célba. Vasárnap például egy Kijev melletti átkelőhelyet ért támadás, ahol nyolc ember, köztük két gyermek is elhunyt.

Ukrajna ENSZ-nagykövete hétfőn "megdöbbentőnek" nevezte, hogy Oroszország akadályozza a civilek mentését.

