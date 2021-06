Ukrajna újra lecsapott a korábbi magyarországi gázmogulra

Ukrajna pénteken szankciókat vezetett be Dmitro Firtas mágnás ellen, mert olyan titántermékeket értékesített, amelyeket állítólag orosz katonai vállalatok használtak fel. Az üzletember neve Magyarországon is ismerős lehet: a 2000-es években a cége szállított Magyarországra olcsóbb türkmén gázt. Gyakran emlegették a Budapesten is székelő Szemion Mogiljevics embereként.