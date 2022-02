"Hálásak vagyunk a partnereknek, hogy mellettünk állnak. De a célunk az, hogy minden európaival együtt legyünk, és, hogy egyenlőek legyünk velük. Biztos vagyok benne, hogy megérdemeljük. Biztos vagyok benne, hogy ez lehetséges" - mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök szombaton telefonon egyeztetett uniós vezetőkkel az ukrán EU-tagjelölti státuszról.

Zelenszkij most elmondta, hogy vasárnap beszélt Portugália, Litvánia, Franciaország és Lengyelország elnökével, valamint Belgium, Spanyolország és az Egyesült Királyság miniszterelnökeivel.

"Háborúellenes koalíciónk támogatása feltétel nélküli és példátlan" - mondta az ukrán elnök a portál szerint.

Von der Leyen: Ukrajna tagsága nem kérdés

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Euronewsnak adott interjúban vasárnap beszélt arról is, hogy Ukrajna uniós tagsága nem kérdés, és intenzív tárgyalások folynak erről, de a tagfelvételnek megvan a protokollja, ezt ezúttal is be kell tartani.

Ukrajna uniós tagsága folyamatban van, tárgyalnak például arról, hogyan válik majd az ukrán piac az uniós közös piac részévé. Rendkívül szoros együttműködésben vannak az energiaszektort illetően, és más fontos kérdésekben is megszakítás nélkül zajlanak az egyeztetések. "Közénk tartoznak. Közülünk valók, és azt akarjuk, hogy belépjenek" - fogalmazott Ursula von der Leyen.

