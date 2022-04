Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala arról számolt be, hogy Ukrajna kitöltötte az európai uniós csatlakozási kérdőívet - írta a Kyiv Independent Twitter-bejegyzésére hivatkozva a Guardian.

A labda most az Európai Bizottság térfelén pattog. Az Európai Bizottság ajánlást fog készíteni arról, hogy Ukrajna megfelel-e a tagsági kritériumoknak. Ezen ajánlás nélkül nem tudunk csatlakozni az EU-hoz - mondta Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a pravda.com.ua híre szerint. "Arra számítunk, hogy pozitív ajánlást kapunk. Ezután a tagállamok döntése következik".

Ukrajna arra számít, hogy az Európai Tanács júniusi ülésén megkapja az uniós tagjelölti státuszt. Amint ez megtörténik, megkezdődnek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról.

A kérdőívet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke adta át a másfél héttel ezelőtti ukrajnai látogatásakor az ukrán elnöknek. Ukrajna az európai családhoz tartozik; a csatlakozást felgyorsítjuk, miközben biztosítjuk, hogy a feltételek teljesüljenek - közölte április 8-án von der Leyen.

