Tartós élelmiszer-áremelkedést hozhat Európában az ukrajnai háború. A búza ára máris meredeken növekszik a konfliktus miatt.

Egy díjnyertes belga pékség vezetője szerint nagyon nehéz lesz kigazdálkodni a dráguló alapanyag-árakat.

Az utóbbi három hónapban 30 százalékkal emelkedtek az árak. A háború miatt nem tudjuk, hol áll meg a folyamat. A kényszerű áremelés miatt vásárlókat is vesztünk - mondta a pékség vezetője, Arnaud Szalies az Euronews-nak.

A gabonaárakat felfelé nyomja az Ukrajnában zajló háború. A szankciókkal sújtott Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre. Ukrajna pedig a negyedik legnagyobb piac.

Ukrajna Európa éléskamrája, a szállítások pedig lényegében leálltak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben az se lepne meg, ha a négyszeresére is nőnének az árak - mondta Albert Denoncin, a belga sütőipari szövetség elnöke a csatornának. A szektort ráadásul a száguldó energiaárak is hátrányosan érintik. A háború folytatása miatt ezek is tovább nőhetnek.

A belga pékek a kormánytól adócsökkentést vagy más állami segítséget szeretnének a túléléshez.

Az olasz pékek is aggódnak

Korábban Itáliából is vészjelzés érkezett: bezárás fenyegeti az olaszországi pékségeket a korábban Ukrajnából és Oroszországból érkezett búzaszállítmányok megakadása miatt a La Repubblica beszámolója szerint, amely a kenyér és a tészta 30 százalékos drágulását várja.

Coldiretti termelői szövetség szerint a világméretű "vészhelyzet közvetlen közelről" érinti Olaszországot, mivel a kenyér- és kekszgyártáshoz használt liszt 64 százalékát, valamint az állatok táplálásához szükséges kukorica 53 százalékát importálja.

A magyaroknak is nagyon fáj

Brutális mértékű étolaj- és húsáremelkedést hozhat az ukrán válság, mivel a szomszéd országból származó export abszolút világpiaci áralakító tényező a napraforgónál és a kukoricánál egyaránt. Az ukrajnai kikötők működésképtelenné váltak, ezzel rengeteg kivitelre váró termény ragadt bent, ami további áremelkedést hoz a nyersanyagpiacokon.

A sertéshús árának meredek emelkedése komoly problémát okozhat már tavasszal - mondta nemrégiben Raskó György agrárközgazdász a Napi.hu-nak.

