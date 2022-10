Újabb migrációs hullám indulhat az új szintre lépő orosz agresszió miatt

A Kijevet és környékét érő új orosz támadási hullám újabb menekültáradatot indít Európa felé. Ukrajnában azt szeretnék, ha lenne egy rendszer, amivel tudnának a háborús időben is gondolni a jövőre, és az újraépítkezéshez kellő módon tudnák elhelyezni a jövőben a munkaerőt. Kiemelten fontos az is, hogy a menekülő gyerekek, bárhol is kötnek ki, normális életet élhetnek.