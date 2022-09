Ukrajna és Lengyelország megállapodott a katonai felszerelések javítására és a nemzetközi partnerekkel közös gyakorlatok lebonyolítására szolgáló központ építéséről – számolt be az Ukrinform.

„Ma egy speciális központ megszervezéséről is beszéltünk, amely a katonai felszerelések javítására, a német, holland és ukrán partnereinkkel közös gyakorlatozásra szolgálna. Egy ilyen központot fogunk létrehozni, ahol lengyel vállalatok fogják javítani a haditechnikai eszközöket, keresni fognak rajta, hogy ebben az együttműködésben mindenki jól járjon” – mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán és Egils Levits lett elnökkel közös tájékoztatóján Kijevben, tudósít az Ukrinform tudósítója.

A felek megvitatták néhány állami intézmény újjáépítésének kérdését is, amelyben lengyel vállalatok is részt vehetnek - jegyezte meg Morawiecki.

Sok múlik a lengyel hátországon

Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta Lengyelország jelentős katonai és humanitárius támogatást nyújtott, és Ukrajna egyik fő logisztikai csomópontja. Korábban is a nyugati fegyverszállítmányok java részét a lengyel határon keresztül vitték be a háború sújtotta országba.

Az ukrán hadsereg bár jelentős előrenyomulást ért el a keleti-északkeleti fronton, mélyen benyomulva az oroszok által elfoglalt területekre, komoly veszteségeket is elszenvednek. Korábban napi 150-200 fős ukrán áldozati számról adtak ki tájékoztatást, de sok járművük is megsérül az offenzívákban. A mostani sikeres Harkiv régióban végrehajtott művelet is nagyban függ a megfelelő utánpótlás és szervizvonalak kiépítésétől.