Orosz teherautók gyűjtötték össze a holttesteket a kikötőváros utcáin, és a Mariupolhoz közeli Manhush faluba szállították. Ott titokban egy tömegsírba temették őket a település régi temetője melletti mezőn - mondta a Guardiannak Vadim Bojcsenko mariupoli polgármester. "A megszállók elrejtik bűneik bizonyítékait. Az oroszok 30 méter széles árkokat ástak, abba dobálják az embereket" - mondta a polgármester. A városi tanács szerint a sírokban akár 9000 halott is lehet.

Később az amerikai Maxar Technologies március-áprilisi, előtte-utána műholdképeket tett közzé, amelyen a régi temető mellett új tömegsír látszik. A helyszín az elmúlt hetekben több mint 200 új sírhellyel bővült - közölte a Maxar. (Az előtte-utána felvétel a Guardian cikkében látható.)

A polgármester becslése szerint több mint húszezer mariupoli lakost öltek meg azóta, hogy az orosz erők Vlagyimir Putyin inváziójának első napjaiban elkezdték támadni a várost. A legtöbb holttestet mára elszállították, néhányat pedig mobil krematóriumokban helyeztek el - mondta a városvezető.

Az Azovsztal acélgyárba visszahúzódott ukrán védők mellett 300-1000 civil, köztük nők és gyerekek is vannak az üzem területén. A civilek pontos számát nem tudjuk, mert nem sikerült kihozni őket, ehhez egynapos tűzszünetre lenne szükség - mondta Bojcsenko a Guardiannek.

178/ New satellite images show the expansion of a mass grave site in Manhush between 3/26 and 4/3, where local media reports say Russian troops have been taking the bodies of those killed in Mariupol. The images show more than 200 graves.



