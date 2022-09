Az ukrajnai Donyeck tartomány megszállt területeinek oroszbarát vezetője, Denisz Puszilin elismerte, hogy erői elvesztették teljes ellenőrzésüket Dobricsev és Jampil falvak felett, így Moszkva fő helyőrsége Donyeck északi részén, Ljiman városában félig bekerítették az ukrán védelmi erők. A szakadár vezető szerint az ukrán hadsereg megpróbálja tönkretenni a történelmi pillanatot, amikor a tartomány egy a nemzetközi közösség által illegitimnek tartott népszavazás után csatlakozna Oroszországhoz.

Másutt rakéták szaggattak át egy civil autókból álló konvojt, amely az ukránok által birtokolt területről készült átkelni az oroszok által megszállt övezetbe, legalább 23 civilt megölve. Ukrán tisztviselők ezt szándékos orosz kísérletnek nevezték, hogy elvágják az utolsó összeköttetést a fronton. Moszkva Kijevet hibáztatta – írja a Reuters a beszámolóján.

Ünnepség súlyos harctéri vereséggel?

A tervek szerint Vlagyimir Putyin elnököl a Kremlben tartott pénteki ünnepségen, amelyet egy Vörös téri popkoncert követett volna, hogy megünnepeljék Európa Hitler óta legnagyobb területi annektálását. Az eseményt azonban valószínűleg beárnyékolja Ljiman bukása, ami az orosz erők összeomlását jelzi Észak-Donyeckben, és megnyitja az utat erők előtt, hogy mélyen az oroszok által megszállt területre támadjon, ahogy Putyin az annektálást kihirdette.

Előkészületek a területek elcsatolása miatt tartott ünnepséghez a moszkvai Vörös téren. Kép: Reuters

Kijev hallgatott a ljimani helyzetről az elmúlt napokban, de oroszbarát katonai bloggerek arról számoltak be, hogy az ukrán erők több ezer orosz katonát szinte körbevettek, és elvágták a menekülési útvonalaikat is. Puszilin azt mondta, hogy az egyik út Ljiman felé még mindig nyitva van, de elismerte, hogy most ukrán tüzérségi tűz alatt áll.

Oroszország rakétatűzzel válaszolt

Péntek hajnalban az orosz hadsereg rakétatámadást indított Zaporizzsjában. A csapás még egy olyan konfliktus mércéjével mérve is borzalmas volt, amelyben Oroszország egész városokat tett a földdel egyenlővé. Pénteken több más támadás is történt, amelyek civil célpontokat értek ukrán fennhatóság alatt álló területeken a frontvonal szélességében, Oroszország tervezett annexiós ünnepségének reggelén.

A gépkocsikonvoj egy parkolóban gyülekezett, hogy megpróbáljon átjutni az oroszok által ellenőrzött területre Zaporizzsja közelében, amely a Moszkva által elcsatolni kívánt régió ukrán fennhatóság alatt álló fővárosa. A térségben az elmúlt napokban egy ellenőrzőpont nyílt meg, amely lehetővé tette a civilek számára a fronton való átkelést.

Eszkaláció ellenintézkedésekkel

Nyugaton és azon túl is elítélték az oroszok által megszállt Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja oroszok általi annektálását, amelyen a részvételt a Nyugat szerint az oroszok fegyverrel kényszerítettek ki. Antonio Guterres, az ENSZ vezetője veszélyes eszkalációnak és az ENSZ alapokmányának megsértésének nevezte.

„Ezt még mindig meg lehet állítani. De ahhoz, hogy megállítsuk, meg kell állítanunk azt az oroszországi személyt, aki jobban akarja a háborút, mint az életet. Az életeteket, orosz állampolgárok” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti beszédében.

Amióta ebben a hónapban csapatai menekülni kényszerültek az ukrajnai Harkiv tartományból, Putyin a háború eszkalálását választotta. A múlt héten támogatta az oroszok által birtokolt területek annektálását, elrendelte több százezer tartalékos behívását, és atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött, ha Oroszországot megtámadják. Pénteken a Kreml megismételte azt a kijelentését, hogy az általa most annektált területek elleni bármilyen támadás maga Oroszország elleni támadás lenne.

Ukrajna így is azt közölte, hogy minden területét vissza fogja venni. Zelenszkij határozott választ ígért az annektálásra, és péntekre rendkívüli ülésre hívta össze védelmi és biztonsági tanácsadóit.

Eközben több tízezer férfi menekült el Oroszországból a behívás elől. A nyugati országok szerint Moszkva felkészületlen csapatokat vezényel a frontvonalra, akiket alig vagy egyáltalán nem képeztek ki, és felszerelésük sem megfelelő. A brit védelmi minisztérium szerint a csapatoknak azt mondták, hogy maguknak kell megvenniük az elsősegélycsomagokat.