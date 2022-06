Napok óta több kilométeres a kocsisor a magyar-ukrán határnál, nem csak „befelé” a háború elől menekülők miatt alakul ki torlódás, hanem „kifelé” is - írja a Népszava. Az Ukrajna felé tartók sorában feltűnően sok a kocsit szállító tréler és az uniós országokban vásárolt használt személyautó, furgon, teherautó.

A napilap információja szerint a jelentősen megnövekedett forgalom hátterében az áll, hogy az orosz támadás alatt álló Ukrajna kormányzata még április elején úgy döntött, eltörölik az importautók után békeidőben fizetendő vámot, ez a kedvezmény azonban csak júliusig érvényes. Vagyis most még az utolsó pillanatig minél többen próbálják bevinni a nyugaton vett autót kedvezményesen Ukrajnába.

A helyszínen többen is azt mondták, van, hogy fél napot, vagy még többet is várniuk kell, mire Ukrajnába jutnak. A rendőrség honlapja szerint szerdán Záhonynál 8 óránál többet kellett várni a belépésre, Tiszabecsnél 5 órás, Beregsuránynál pedig legalább 2 órás várakozásra kellett felkészülniük a kiutazóknak.

Hírek szerint nagyon sok ukrán azért is döntött a gépjárműbeszerzés mellett, hogy ha az orosz támadás eléri a térségüket, úgy legyen mivel gyorsan Nyugat felé menekülni. És persze akadt példa arra is, hogy a támadás által nem érintett területeken élők kihasználják a kedvezményt, és most vásároltak maguknak jobb, prémium kategóriás kocsit vámmentesen.