A kijevi kormány többször is kérte a nyugati országokat, hogy küldjenek nagy hatótávolságú tüzérségi eszközöket az ország hadseregének. Az ukrán hadsereg állítása szerint ellentámadásra készül a február 24-i orosz invázióban elvesztett területei visszaszerzéséért. Mint ismertették, a hatékony nehéztüzérségi fegyverekkel az orosz utánpótlási vonalakat és lőszerraktárakat akarják megsemmisíteni – számolt be a Reuters.

Moszkva azzal vádolta a Nyugatot, hogy csak a konfliktus elhúzódását jelenti, hogy több fegyvert ad Ukrajnának. Vlagyimir Putyin kabinetje kijelentette, hogy a nagyobb hatótávolságú fegyverek szállítása erősíti Oroszország azon félelmét, hogy saját védelme érdekében még több ukrán terület fölé terjessze ki az ellenőrzést.

Ukrajna négy amerikai gyártmányú, nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszert (HIMARS) kapott - közölte Olekszij Reznyikov védelmi miniszter. A HIMARS-ok nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek és pontosabbak, mint az ukránok saját, szovjet korabeli rakétatüzérsége. Az amerikai rakétarendszerek lehetővé teszik az ukrán erők számára, hogy olyan orosz célpontokat találjanak el, amelyek korábban elérhetetlenek voltak.

Szakértők becslései szerint Ukrajna már most is akár egy tucat HIMARS-rendszert használhat. Az ukrán hadsereg három MARS II MLRS-t is kapott, amely az amerikai gyártmányú M270-es többszörös rakétaindító rakétarendszer német változata. A szállítást Christina Lambrecht német védelmi miniszter jelentette be július 26-án.

Még több fegyvert kért Kijev

A gyártó, a Kraus-Maffei Wegmann specifikációi szerint az MLRS MARS II akár 70 kilométeres hatótávolságon belül is képes célpontokat eltalálni, attól függően, hogy milyen lőszert alkalmaznak. A tüzérségi fegyvert úgy tervezték, hogy csapatokat és felszereléseket, légvédelmet, parancsnoki állásokat és kommunikációs eszközöket semmisítsen meg, valamint aknamezőket telepítsen emberi beavatkozás nélkül.

Ukrajna eddig német Panzerhaubitze 2000 típusú önjáró ágyúkat kapott. Lambrecht július 26-án öt Gepard légvédelmi rendszer szállítását is bejelentette.

Kijev korábban azt mondta, hogy az orosz csapatok visszaszorításához többek között 1000 önjáró lövegre, 500 harckocsira és 1000 drónra van szüksége nehézfegyverek mellett.

Ukrajna számára tüzérségi rendszereket szállítottak többek között az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Norvégia és Lengyelország hadseregei is.