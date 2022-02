A nyugati felek információi szerint eddig egyre nyíltabban háború küszöbére sodródó Ukrajna, a hirtelen bejelentett kivonulás után sem biztos hogy fellélegezhet. Oroszroszág által a határvidékre telepített 100 ezer katona egy része most elvileg hazamegy, de a Kreml hiába állítja napi szinten, hogy nem tervezi megszállni kelet-európai szomszédját, a fehéroroszországi hadgyakorlatait legalább február 20-ig folytatja, és az elmúlt hetekben nem csak a határvidékre, de az országba is oroszbarát csapatok szivárogtathattak be.

A Egyesült Államok és más nyugati országok hírszerzése is állítja, hogy Ukrajnában egyre több Oroszországhoz köthető zsoldos tűnik föl. Ezek olyan magánhadseregek alkalmazottai, amelyek szoros kapcsolatot ápolnak az Orosz Föderáció titkosszolgálataival, úgy mint az FSZB (ez a KGB jogutódja) vagy a GRU, ami az ország katonai hírszerző szerve.

Az Ukrajnába küldött zsoldosok között például említésre méltó a GRU egyik volt tisztje aki a hírhedt Wagner-csoport zsoldosa, aki a 2014 óta oroszbarát fennhatóság alatt álló Donbaszba érkezett. A Reuters megkeresésére nem válaszolt a Wagner-csoport, de a Kreml hétfőn tagadta hogy erősítenék jelenlétük Ukrajnában, és hozzátették nincsenek orosz katonák az ország határain belül, és soha nem is voltak. Az orosz védelmi minisztérium megtagadta a válaszadást.

A Reuters arról is kapott információkat, hogy a Wagner néhány zsoldosa egyenesen a Krím-félsziget szomszédságába levő orosz katonai hírszerzés krasznodári bázisan folytatott tréning után az ukrán határvidékre vezényelték. Az informátor szerint a szervezeten kívül, az év eleje óta egyéb titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező magánhadseregek is aktivizálták magukat Ukrajnában, de a Reuters kérdéseire sajnos ők sem válaszoltak.

Az Egyesült Államok arra figyelmeztet, hogy az oroszok szürke-zónás hadviselési technikákkal alkalmazásával készítheti elő a megszállást, amiről úgy vélték, hogy már a héten megtörténhet (de ennek most ellent mondani látszik a kedd délelőtt bejelentett részleges csapatkivonás). A különböző szervekhez tartozó zsoldos katonák és titkosszolgálati eszközök használata "hamis-zászlós" műveletek előkészítésében lehetnek hasznosak.

Az ilyen akcióknál a konfliktust kirobbantani kívánó fél emberei hamis jelzéseket viselve keltenek pánikot, vagy támadnak meg kényes célpontokat (például erőműveket, ellátórendszereket, támaszpontokat, vagy akár civileket), amik ürügyet szolgáltathatnak a valódi támadás megkezdésére. Az év elején egy ilyen próbálkozást már leleplezett az amerikai hírszerzés, melynek részleteiről később az ukrán belügyminiszter, Denisz Monasztirszkij is beszámolt.

A Wagner-csoport és pár hozzájuk köthető egyéb formáció működését, tavaly december óta korlátozza az EU. A listázott emberek Ukrajnán kívül a Közel-Keleten, és Afrikában is tevékenykedtek, a szankciók az emberi jogok ellen elkövetett bűneiért, civilek megfélemlítéséért, fosztogatásért, és destabilizációs kísérletekért jártak. Az unió a zsoldosokat azonnali vagyonbefagyasztással és kitiltással sújtotta, ezen felül semmilyen EU-ban működő szervezet, vagy személy nem pénzelheti őket még közvetetten sem.

Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta, a Wagner nem képviseli országát, és pénzt sem kap tőlük, de azért megjegyezte, hogy szerinte teljes joggal működhetnek, amíg nem szegik meg országa törvényeit. Oroszország továbbra is tagadja, hogy a Krím-félsziget után további ukrán területeket szeretne annektálni. Putyin kitart amellett, hogy a Nyugat hisztériakeltéssel próbálja országát háborúba provokálni, miközben az oroszok csak megálljt szeretnének parancsolni a NATO hidegháború utáni terjeszkedésének.

Ugyan a friss bejelentést követően az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zakharova kijelentette, hogy történelmi nap a mai mivel "a nyugati propaganda elbukott," de az ukránok és a britek is óvatosságra intenek, mondván hogy a bejelentéseknek csak akkor lehet hinni, hogyha tettek is követik. A csapatok visszavonása akkor változtat csak igazán a helyzeten, ha elég nagy számú katona utazik haza ahhoz, hogy kijelenthető legyen, nélkülük Oroszország képtelenné válik a megszállás beindítására.