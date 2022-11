Kijev arra készül, hogy teljes áramszünet esetén minden civilt evakuáljon – írja a The New York Times. A helyzet, mely azzal állhat elő, hogy az orosz haderők továbbra is bombázzák az ukrajnai, kritikus energiainfrastruktúrákat, teljesen életszerűvé vált, miután keleti szomszédunkban ez a rendszer már 40 százalékban megsérült vagy megsemmisült.

Az amerikai lap értesülései szerint a kijevi önkormányzat ezer "fűtőházat" alakítanak ki, amelyek akár bunkerként is funkcionálhatnak; az ukrán mérnökök pedig kétségbeesetten próbálják megjavítani a lebombázott erőműveket, de nincs hozzá megfelelő felszerelésük.

Az ukrán nemzeti energiaszolgáltató közlése szerint az ország hét régiójában továbbra is folyamatos áramszüneteket iktatnak be, de erre szükség van, hogy a hálózat egésze ne omoljon össze.

Ha nem lesz áram, víz sem lesz és szennyvízkezelés sem, ezért a kormány és a városvezetés minden lehetséges intézkedést megtesz áramellátó rendszerünk védelme érdekében - mondtaa NYT-nak Roman Tkachuk , a kijevi önkormányzat biztonsági igazgatója. Ő és más tisztviselők is közölték a lappal, hogy valószínűleg legalább 12 órával korábban értesítést kapnak arról, ha a rendszer az összeomlás szélre kerül, ha ez megtörténik, "elkezdjük tájékoztatni az embereket, és felszólítani őket, hogy távozzanak" - magyarázta Tkachuk.