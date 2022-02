Az ukrán erők csütörtökön három oldalról harcoltak az orosz megszállókkal, miután Moszkva szárazföldi, tengeri és légi támadást indított a második világháború óta Európában indított legnagyobb hadművelet során. A támadás miatt emberek tízezrei menekültek el otthonukból Ukrajna minden területén.

Csütörtök este az ukrán védelmi erők az orosz csapatmozgások alapján kikövetkeztették az orosz invázió egyik fő célját: az orosz erők célja az ukrán főváros, Kijev elzárása, miközben szárazföldi folyosót hoznának létre a déli partvidéken az elcsatolt Krím félsziget és a moldovai Dnyeszteren túli régió felé - derül ki a Reuters összefoglalójából. Korábban nyugati hírszerzők úgy becsülték, hogy még az éjszaka eleshet Kijev.

A Dnyeszter Menti Köztársaság egy a Luhanszki és Donyecki Népköztársaságokhoz hasonló de-facto, oroszbarát szeparatista állam. Ennek léte akadályozza Moldova és Románia közeledését.

A NATO nagyot hibázott

Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, egy NATO-hadihajó a Földközi-tengeren volt. A nyugati katonai szövetség utolsó hajója több mint egy hónapja hagyta el a Fekete-tengert.

A francia hadihajó január elején fejezte be körútját, és azóta egyetlen nagyobb NATO-ország haditengerészeti szövetséges sem járőrözött a vizeken. Eközben az orosz védelmi minisztérium közleményei szerint Oroszország haditengerészeti flottájának 16 hajója, köztük rakétás cirkálók és harckocsik partraszállására alkalmas szállítók hajóztak be a Fekete-tengerre. Ez pedig lehetőséget teremtett Oroszországnak, hogy a tenger felől is támadást indítson Ukrajna ellen.

Miközben a NATO az ukrajnai orosz invázióra adott válaszlépésekre igyekszik reagálni, a Fekete-tenger az egyik frontvonal. Az Oroszország elrettentésére irányuló kinyilvánított elhatározás ellenére a szövetségnek nem sikerült megakadályoznia, hogy Oroszország jelenlétet építsen ki a térségben.

A Reuters által a NATO-tagok diplomatáival, hírszerzési tisztviselőivel és biztonsági forrásaival, valamint katonai stratégákkal, nyugalmazott katonai parancsnokokkal és a hajózási ágazat tisztviselőivel készített interjúk szerint a NATO egyik fő oka a tétlenségre a tagok közötti megosztottság volt. Több tagállam - főként Törökország - nem akart konfliktusba kerülni az orosz hadihajókkal. Ez egy koherens és hatásos fekete-tengeri NATO-stratégia hiányához vezetett.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.