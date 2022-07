Ukrajna eddig kilenc HIMARS típusú és hasonló rakétarendszert kapott az Egyesült Államoktól és szövetségeseitől - nyilatkozta Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács titkára a The Wall Street Journal című amerikai lapnak, szavait a Jevropejszka Pravda hírportál idézte.

Az Egyesült Államok nagy mozgékonyságú rakéta- és tüzérségi rendszereinek (HIMARS) múlt hónapban történt érkezése lehetővé tette Ukrajnának, hogy nagy pontossággal találja el azokat az orosz célokat a frontvonalak mentén, amelyek korábban az ukrán fegyverek hatótávolságán kívül estek - írja az MTI. Danyilov szerint a HIMARS és más nyugati rakéta-sorozatvetőkkel szemben az oroszok "védtelenek". Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajnának még többtucatnyi HIMARS rakétarendszerre lenne szüksége ahhoz, hogy megváltoztassa a kelet-ukrajnai harcok kimenetelét. Egyelőre Ukrajna kénytelen védelmi háborút folytatni a térségben - nyilatkozta Danyilov.

Az ukrán hírszerzés információi szerint az orosz csapatok Zaporizzsje irányában készítenek elő támadást, és megpróbálhatják bekeríteni az ukrán fegyveres erők ottani egységeit - mondta Hanna Maljar védelmi miniszterhelyettes csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján. "A védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága szerint Zaporizzsja és Novopavlivszk irányban nem kizárt, hogy az ellenség támadó hadműveleteket hajt végre, illetve kitérőt tesz Velika Novoszelivka-Pokrovszke fel, nyilván azért, hogy bekerítse egységeinket. Az sem kizárt, hogy ennek érdekében az orosz megszálló erők egységeit az említett irányokban legalább öt zászlóaljnyi harccsoporttal erősítik meg" - fejtette ki a miniszterhelyettes.

Maljar szerint az orosz hadsereg igyekszik megtartani Herszon megyében az általa megszállt területeket, emellett szabotázs- és felderítő műveleteket hajt végre az odesszai és mikolajivi régiók tengerparti részeiben.

Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy az oroszoktól visszafoglalt Kígyó-szigetet mintegy harminc megsemmisített haditechnikai eszköztől tisztították meg. Ezenfelül az ukrán katonák találtak még hátrahagyott lőszereket is a szigeten.

Az ukrán vezérkar délutáni harctéri helyzetjelentésében arról adott hírt, hogy az ukrán fegyveres erők visszaverték az orosz csapatok támadási kísérletét a Donyeck megyei kulcsfontosságú Szlovjanszk irányában.

Közben Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy az orosz erők ismét csapást mértek a régió központja, Harkiv városa ellen. Az eddigi információk alapján legalább három ember meghalt és öt megsebesült. Nagy valószínűséggel rakéta-sorozatvetőkkel lőttek be a város egyik kerületébe. A kormányzó felszólította a város lakosait, hogy ha nem szükséges, ne tartózkodjanak a város utcáin. Szavai szerint az orosz erők alattomos módon lakónegyedeket és polgári infrastruktúrát támadnak.

Az Ukrajnát támadó orosz erők rakétacsapást mértek a Donyeck megyei, stratégiai jelentőségű Kramatorszk város központjára, a támadásnak az eddigi információk szerint egy halálos áldozata és hat sebesültje van - közölte Pavlo Kirilenko megyei kormányzó csütörtökön a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Az áldozatok száma még nőhet. Hat ház rongálódott meg, köztük egy szálloda és egy többszintes épület. Olekszandr Honcsarenko kramatorszki polgármester szavai szerint jelenleg a hatóságok vizsgálják a támadás következményeit, és a mentőszolgálatok dolgoznak a városban.

Szerhij Bratcsuk, a déli Odessza megye katonai adminisztrációjának sajtótitkára arról adott hírt, hogy az orosz erők rakétacsapást mértek a régióra, és eltalálták a Moldova lobogója alatt, a Fekete-tenger part menti részén sodródó - üres és legénység nélküli -, Millennial Spirit nevű tartályhajót. Kifejtette, hogy az oroszok két H-31 típusú lokátorromboló rakétát lőttek ki egy Szu-30-as repülőgépről. Ezek egyike csapódott a hajóba. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy némi dízel üzemanyag maradt a tartályhajóban, ami kigyulladhat.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz hadsereg radarromboló rakétákkal próbálja megsemmisíteni az ukrán légvédelem állásait, de az ukrán fegyveres erők aktívan fellépnek ellenük.

"Különböző irányokban az ellenség továbbra is használja a H-31P és H-58 típusú, levegő-föld radarromboló rakétákat az ukrán légvédelem rakéta- és rádiómérnöki egységei ellen, megpróbálva elpusztítani légierőnk pozícióit. A légvédelmi egységek ugyanakkor minden ellenintézkedést megtesznek annak megakadályozására, hogy ezek a rakéták elérjék céljukat" - mondta a szóvivő. Szerdán az ukrán légierő megsemmisített két Kalibr típusú rakétát, amelyeket az orosz erők a Fekete-tenger felől lőttek ki a déli régiókra. Támadó repülőgépek keleti és déli irányban támadták meg az orosz csapatokat, légi tűzzel sújtva állásaikat. Az ukrán légierő megsemmisített egy orosz lőszerraktárt, továbbá két parancsnoki és megfigyelő állást, legfeljebb tíz egység páncélozott harcjárművet és élőerőt.

Az ukrán vezérkar csütörtöki helyzetjelentésében arról számolt be, hogy Oroszország igyekszik megtörni az ukrán fegyveres erők ellenállását, és teljes ellenőrzést teremteni a Donyec-medencei Luhanszk megye fölött, ennek érdekében csapatokat csoportosít át a térségbe. A Donyeck megyei Szlovjanszk irányában az orosz hadsereg folytatja a rohamműveleteket, Kramatorszk és Bahmut térségében pedig több települést tartanak folyamatos tűz alatt.

Az agresszornak nem jár szobor

Eközben a Kijev megyei Perejaszlav településen elbontották Ukrajna és Oroszország "újraegyesítésének" emlékművét - közölte Vjacseszlav Szaulko, a kistérség elöljárója a Facebookon, fotókat is mellékelve a munkálatokról. "A perejaszlaviak ma végleg lerombolták az Oroszországgal való örök barátság szovjet mítoszát: ma reggel az újraegyesítés 300. évfordulójára emelt emlékmű hivatalosan is a múlté lett. Biztonságosan lebontottuk, és biztonságos tárolóhelyre szállítottuk" - írta az MTI szerint bejegyzésében Szaulko.



Mihajlo Fedorov ukrán digitális fejlesztési miniszter pedig arról számolt be, hogy az interneten felmérést indítottak a kijevi Haza Anyácska szobor pajzsán lévő szovjet címer jövőbeli sorsáról. A monumentális, kardot és pajzsot tartó nőt ábrázoló szobrot még 1981-ben emelték a második világháború hőseinek emlékére.