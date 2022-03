Mariupolban több mint 100 ezer görög származású ukrán él - mondta a kormányfő.

Szerinte Mariupol az ukrán ellenállás szimbólumává vált, a görög kormány pedig vállalja a szülészeti kórház újjépítését a háborút követően - írja a Keep Talking Greece.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.