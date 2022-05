Szerdán tárgyalnak Csehországban az ukrajnai menekültek kérdéséről

Nem lehet egyik napról a másikra megoldani a prágai vasúti főpályaudvaron kialakult válsághelyzetet, amelyet az okoz, hogy nehéz körülmények között továbbra is több száz ukrán menekült, részben magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljai roma tartózkodik ott, ezért a kérdést a cseh kormány is megvitatja, várhatóan szerdán - jelentette ki Vít Rakusan cseh kormányfőhelyettes, belügyminiszter hétfőn Prágában a CTK hírügynökségnek nyilatkozva.